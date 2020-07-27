立法會選舉｜選舉主任去信譚文豪林瑞華　促交代否決預算案等立場

立法會選舉提名期已過一半，10多名民主派參選人收到選舉主任的信件，要求參選人就否決《財政預算案》、反對港區國安法等問題作解釋。 公民黨九龍東參選人譚文豪與飲食界林瑞華，今天（27日）亦收到選舉主任信件，當中問及二人對於美國制裁本港及「35+」否決預算案的立場，內容與其他公民黨參選人如楊岳橋、郭榮鏗日前收到的信件內容大致相同。

公民黨四名參選人日前收到選舉主任查詢。（羅君豪攝）

限明早11前時回覆

選舉主任就有關《香港人權及民主法案》向譚文豪和林瑞華提出查詢，問及譚、林二人現時是否仍有意繼續請求美國落實對香港特別行政區的相關制裁措施，並問二人有否意圖請求其他外國政府推動類似法律。

另外，選舉主任引用公民黨有關《香港人權及民主法案》的言論和貼文，要求林瑞華交代是否認同和支持公民黨就《法案》的做法，又指公民黨議員曾表示向美國提交制裁名單，當時林瑞華已加入公民黨成為黨員，問他是否認同和支持公民黨向美方請求制裁香港特區政府官員的做法。

選舉主任引述提到公民黨曾於今年3月及6月公開表明，特首需在選舉後一個月回應「五大訴求」，否則公民黨議員否決所有政府議案與撥款等，要求譚文豪和林瑞華交代上述立場如何符合提名時簽署的聲明，並於明日正午11時前回覆。

另外公民黨四名參選人昨天已回覆選舉主任，否認有意請求美國對香港官員實行制裁措施，認為海外國家制訂的政策和法案，都是基於支持和貫徹《中英聯合聲明》和《基本法》，批評選舉主任「主觀詮釋」。他們指，審議財政預算案是《基本法》賦予的權力，又質疑選舉主任問及以上的政治立場，與其職能不符。

林瑞華獲公民黨支持出戰飲食界。（歐嘉樂攝／資料圖片）

其他已報名參選人請看：

立法會選舉．不斷更新｜每天最新報名名單一覽