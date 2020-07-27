邵家臻不獲浸大續約未提供原因　教職員工會質疑未審先判

因佔中案被判囚的社福界立法會議員邵家臻，本身是浸會大學講師，他今日（27日）正式接獲浸大通知，不會與他續約，現時合約至8月31日為止。邵家臻質疑，事件是校方打壓學術自由、思想自由，他將向校方上訴，要求取得作出不續約決定的會議紀錄。 浸大教職員工會表示不同意校方決定，指校方正就邵家臻於佔中案罪成一事，成立內部調查委員會展開紀律聆訊，但案件仍在上訴階段，認為校方決定是未審先判，又形容事件為「活生生的政治清算」。

邵家臻指自己將繼續上訴，要求取得會議紀錄，看校方如何得出不續約的決定。（資料圖片／李澤彤攝）

邵家臻指，今次事件並非他一人的事，而是整個浸會、社會的事，他將繼續上訴，要求取得會議紀錄，看校方如何得出不續約的決定。

浸會大學教職員工會代表指，邵家臻在接受調查一事沒有充分的解釋機會，只獲校方向他簡單通知，認為此做法不合理。工會代表指，不管邵的政治立場、政治參與，校方亦不應如此對待一名在校工作多年的教職員，認為事件完全不可接受，而浸大作為以公費營運的教育機構，應向公眾解釋有關決定。

葉建源憂背後有政治原因

教育界立法會議員葉建源指，校方沒向邵家臻解釋原因，只稱續約不成功。他指，邵家臻的情況是不少大專教師所面對，令人擔心背後是否有政治原因，例如因為邵家臻曾被判監而有此決定。

浸大社工系系會代表指，從學生角度看，邵家臻的教學一向沒有問題，其教學表現被系主任評為Excellent卻依然被解僱，質疑經常指「政治不應進入校園」的政府，才是將政治帶進校園。

浸大社工系舊生關注組代表指，他們3月已知道邵面對續約問題，當時已有600多名畢業生簽聯署信，要求校方交代情況，卻得不到任何答覆。他又指，教員的去留應視乎其教學表現，認為他的表現沒有問題。

另外，港大早前啟動程序處理佔中發起人、法律系副教授戴耀廷的教席問題，有指港大校委會明日將召開會議討論，作最終決定。