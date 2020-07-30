立法會選舉︳一圖盤點12名被民主派DQ理由　15抗爭派6人提名無效

政情
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選舉主任今日（30日）去信12名民主派立法會選舉參選人，宣布他們的參選提名無效。政府之後發稿列出被視為並非真誠地擁護基本法的五大理由，而被DQ者都至少越過了其中一條「紅線」。本文簡介各被DQ的參選人，因為甚麼理由被選舉主任裁定為提名無效。

而15名曾以「本土派」、「抗爭派」自居的15名參選人當中，目前已有6人被DQ，包括袁嘉蔚、黃之鋒、何桂藍、劉頴匡、岑敖暉及梁晃維。

政府的新聞稿提到五個理由，會被視為不可能真誠地擁護《基本法》，因此不可能履行立法會議員，本表格整合各選舉主任作出提名無效的理由，歸類政府的五個主要理由至每名候選人。

 

12名民主派參選人被DQ理由
  港獨、自決 尋求外國干預 原則上反對《港區國安法》 「35+」無差別反對逼政府接受要求 拒絕承認中國主權或香港憲制地位
袁嘉蔚      
梁晃維  
公民黨鄭達鴻      
熱血公民鄭錦滿        
黃之鋒  
劉頴匡  
何桂藍        
公民黨楊岳橋      
公民黨郭家麒      
岑敖暉      
公民黨郭榮鏗      
梁繼昌        

 

 

 

 

15抗爭派已有4人被DQ

在15名表明為「本土抗爭派」的16名參選人當中，目前已有門人被DQ，包括袁嘉蔚、黃之鋒、何桂藍、劉頴匡、岑敖暉及梁晃維。餘下的9人，以及他們的「Plan B」會否都被DQ，料短期內將有結果。

香港島袁嘉蔚梁晃維
九龍東黃之鋒、李嘉達
九龍西張崑陽
新界東何桂藍劉頴匡、鄒家成
新界西朱凱廸、張可森、黃子悦、伍健偉
超級區議會岑敖暉、王百羽
衞生服務界余慧明

*粗體者已被DQ

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