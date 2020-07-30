立法會選舉︳「大DQ」下疑似Plan B湧現　缺席初選者多人突報名

立法會選舉提名期將於明日（31日）結束，今日（30日）選舉主任DQ了12名非建制派參選人，引起政壇動盪。就在此時，多名早前沒有參與初選的泛民人士今日均有報名，當中不少人與今日被DQ人士較為密切。

大律師公會主席戴啟思報名循法律界出選。（資料圖片／高仲明攝）

新報名團隊多達18隊 法律界、會計界均有

選舉管理委員會晚上更新報名名單，今日共有18團隊合共20人報名。當中港島有3人、新界西有3隊共5人參選，而新界東亦有2人報名。

功能組別新增10人參選，包括法律界的公民黨郭榮鏗今日被DQ，而在DQ前大律師公會主席戴啟思報名參選。

會計界張煒麟今日報名參選，他在去年12月參與會計師公會理事選舉並當選，而同界別的梁繼昌今日被DQ。

衞生服務界有註冊護士陳國誠報名，他在2014年時為中大醫學院政改關注組代表。

泛民挑戰金融服務、進出口、紡織等界別

屯門區議員曾錦榮今日報名參選社會福利界，而海怡西區議員林浩波則報名參選金融服務界。

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠報名參選進出口界，時裝設計師楊展則參選紡織及製衣界。

資訊科技界新報名者為李啟明。

由區議員互選的區議會（第一）組別，麥德正及莫灝哲今日報名參選。

公民黨李予信（左二）在泛民初選時參選超級區議會，而在黨友鄭達鴻（左一）被DQ同日，李予信報名參選港島。（資料圖片）

李予信參與超區初選 今報名出戰港島 黨友鄭達鴻被DQ

在今日「大DQ」的敏感時期，新報名單名格外令人注目，當中不少人與被DQ人士或DQ高危人士有密切聯繫。例如港島參選人李予信為公民黨成員，早前初選時是俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別參選人，但在初選落敗。今日出選港島的黨友鄭達鴻被DQ，李予信就同日報名參與港島。

此外，港島梁晃維、袁嘉蔚都被DQ，而楊子俊、賴綺雯則今日報名，剛好相等於被DQ的隊伍數目。

+ 4 + 3 + 2

新界西陳樹暉參選 新界東報名剛好填補DQ數

新界西方面，政界盛傳DQ高危的朱凱廸作未獲選舉主任回覆確認提名有效，而同樣在新界西有合作參與地事務的區議員陳樹暉、社區幹事馮小燕和區議員王必敏，今日則組成一隊參選。

新界東方面，何桂藍、楊岳橋均被DQ，而中大學生會前會長區倬僖及區議員陳嘉琳均同日報名，亦剛好填補被DQ的隊伍數目。

非建制派早前已表示，會考慮安排Plan B報名，多名之前未參與初選的人士在最後幾日突然報名，難免令人覺得部分人就是Plan B人選。

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