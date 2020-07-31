立法會選舉|押後一年　選管會稱理解：選舉難避免大量人群聚集

立法會選舉原定9月6日舉行，特首林鄭月娥今（31日）宣布，由於疫情嚴峻，將援引《緊急情況規例條例》押後立法會選舉一年。 選管會表示，對押後選舉決定表示理解和尊重，會配合押後選舉的安排。發言人提及，就近日疫情的發展，選管會曾於7月28日去信行政長官，表達關注疫情對選舉的影響。 選管會指，即使選舉事務處盡力在票站落實各項防疫措施，仍難避免大量人群聚集，要工作人員及選民保持一定社交距離的難度非常高。發言人重申，選管會是獨立、公正和非政治性的組織，根據實際及客觀因素按相關法例決定和監督選舉。

選管會表示，對押後選舉決定表示理解和尊重，會配合押後選舉的安排。（選管會主席馮驊／黃舒慧攝）

選管會發言人稱，選舉事務處積極為立法會換屆選舉增加投票站及工作人員，原定投票全港設逾610個投票站，並落實各項個人衞生措施，但根據2019年區議會選舉經驗，近七成選民投票，「可想而知，投票站內外因大量人群聚集而難以保持安全社交距離實屬無可避免。」



工作人員和選民接觸與保持社交距離指示背道而馳

選管會又稱，為加快票站的發票過程，選舉事務處原定加開發票櫃枱，惟發票過程中涉票站工作人員與選民的溝通、身分核對及選票傳遞等程序，「工作人員與選民的接觸及互動與保持社交距離的指引背道而馳。」同時在中央點票站，有候選人及其代理人、傳媒及公眾人士等需通宵進行點票過程，人群聚集難免，強調如何保障在場人士的健康亦是挑戰。

至於如何計算報名參加立法會換屆選舉的候選人選舉開支，發言人表示，選舉事務處會與政制及內地事務局及相關部門協調，稍後另行公布，提醒所有參選人須妥存所有相關單據。另原訂在8月初兩場為候選人抽籤編配選票上的編號安排及網上簡介會亦會取消。