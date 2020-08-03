民主派被DQ不獲選舉開支　公民黨料失200萬　素人靠選前眾籌應付

立法會選舉原定9月6日舉行，行政長官林鄭月娥日前宣布，因為新冠肺炎疫情，決定引用《緊急法》押後立法會選舉一年，至明年9月5日。今次選舉有12名民主派參選人被取消參選資格，政府指在選舉中止前被選舉主任裁定提名無效的名單，將不獲發選舉開支，僅會退回選舉按金。 有被DQ的參選人的「抗爭派」參選人表示，約花10多萬選舉開支，因曾於選舉前發起眾籌，相信能應付相關費用；有4名參選人被DQ的公民黨則指，預計約花了至少200萬元費用，直言不獲發選舉開支，對該黨是沉重打擊，亦是一大財政危機。

根據過去立法會選舉的做法，參選人的參選資助可有三種計算方法，其一是若候選人獲5%或以上的有效選票，則可以候選人/名單所得的票數計算，每票可獲15元；其二是資助選舉開支最高限額的50%；其三是資助候選人/名單所申報的選舉開支。

由於今屆選舉未能舉行，即資助未能按參選人的得票率計算。有消息指，政府或會採用第三種方法，即資助候選人/名單申報的選舉開支，即為實報實銷。

被取消參選資格人士 港島區：袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻（公民黨）、鄭錦滿（熱血公民） 九龍東：黃之鋒 新界東：劉頴匡、何桂藍、楊岳橋（公民黨） 新界西：郭家麒（公民黨） 超區：岑敖暉 法律界：郭榮鏗（公民黨） 會計界：梁繼昌（專業議政）

立法會選舉的做法，參選人的參選資助有三種不同的計算方法。（資料圖片）

梁晃維選前眾籌支付10多萬開支

參選港島區被裁定提名無效的中西區區議員梁晃維表示，今次選舉花約10多萬的選舉開支，由於選前曾發起眾籌，相信能應付相關支出。對於會否就選舉開支發起眾籌，他稱據其了解，在選舉宣布完結後，參選人不能就其選舉開支發起眾籌或募捐活動，否則有機會觸犯法例。

公民黨6名參選人中，有4人被DQ，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及鄭達鴻。公民黨副主席賴仁彪接受查詢時表示，該黨暫未有正式選舉開支的數目，但預計約花至少200萬元。他指政府不向被DQ者發放選舉開支，出於預料之內，對該黨是沉重打擊，亦是一大財政危機。

未確認參選資格可申請報銷

至於參選九龍東的譚文豪、飲食界的林瑞華，曾接獲選舉主任查詢但參選資格未確認，賴仁彪指，仍未肯定兩人選舉開支能否獲發還，政府亦有可能不讓他們報銷。至於會否眾籌，他稱需要仍然要作研究，從長計議。

林瑞華則指，未知他與其他曾獲查詢但未獲確認參選資格的參選人，會否獲發還選舉開支，需向局方查問。對於公民黨部分人被DQ，部分人參選資格未確認，他感到不明所以，但強調仍會繼續為業界發聲。

據了解，未被DQ、亦未獲確認參選資格的參選人，仍可向政府申請報銷選舉開支。

何啟明表示，本身已在紅磡漆咸道南租設大型廣告牌，費用為20萬元，為期兩個月。（吳倬安攝）

花數十萬宣傳 何啟明：不獲發還將血本無歸

參選九龍西直選的民協何啟明，曾接獲選舉主任查詢但未獲確認參選資格，他表示從6月宣布參選後，一直有進行選舉工程，約花數十萬，所有開支都是「自己籌啲、民協出啲」，強調他只是普通區議員，而民協亦是小型政黨，「籠底都拎埋出嚟」。

何啟明指，若政府不向未獲確參選資格的參選人發還選舉開支，「真係會血本無歸」，故希望政府能夠盡快交代清楚。