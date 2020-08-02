立法會選舉延期│張建宗指政府仍認同　早前被指提名無效的決定　

特首林鄭月娥上周五（31日)正式宣布將原定今年9月舉行的立法會選舉押後一年，政務司司長張建宗今日(2日)於網誌表示，押後立法會換屆選舉是非常艱難的決定，但為遏止疫情，公共安全和保障市民健康，並確保選舉在公開、公平情況下進行，這決定是必須的，亦是從香港公共健康實際情況出發，實事求是，符合公眾利益，絕無政治考慮。 惟他指，雖然選舉押後一年，但早前選舉主任就選舉部分獲提名人士提名無效的決定，「特區政府是認同和支持」，他指，選舉主任是嚴格按照《基本法》、相關法例及法律意見，依法履行職務，處理立法會選舉事宜。

張建宗指，押後立法會換屆選舉理據充分，自七月初再爆發的疫情極為嚴峻，確診個案在社區蔓延，連續11天錄得單日過百宗確診個案，並有多個社區出現感染群組。上周（7月25至31日），錄得900宗確診個案，比五月和六月總和的168宗超出近五倍多，累計確診個案逾3,000宗；社區大爆發風險日增，有可能拖垮本港公立醫院系統，構成極大公眾危機。

群組聚集收緊至不多於兩人 候選人不可能進行任何有意義集會活動

而立法會換屆選舉規模龐大，超過300萬名選民於同一日內投票，會帶來引發非常高的病毒感染風險；由於現時禁止群組聚集的規例已收緊至不多於兩人，候選人不可能進行任何有意義的集會活動，再加上，大量選民在內地生活、工作和學習，不少滯留海內外選民亦因邊境管制，而無法回港投票；加上長者選民因病毒感染風險特別高，在疫情嚴峻下極可能避免前往投票，會按專家忠告留在家中。

若選舉如期在2020年9月6日舉行，難以符合公平、公開的要求，並會危及選民、候選人、支持者和投票站或點票站數萬名工作人員的安全。

一些參選人不可能真誠地擁護《基本法》

張建宗又指，雖然第七屆立法會選舉押後一年，但對於早前選舉主任就選舉部分獲提名人士提名無效的決定，特區政府是認同和支持，選舉主任是嚴格按照《基本法》、相關法例及法律意見，依法履行職務，處理立法會選舉事宜。他強調，擁護《基本法》是立法會議員的基本憲制責任。而涉及一些情況的參選人，均不可能真誠地擁護《基本法》，因此不可能履行立法會議員職責。

另外，他亦談及《香港國安法》，他指上周五，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署與香港特別行政區維護國家安全委員會舉行首次協調會議，討論自《香港國安法》生效以來的落實執行工作。