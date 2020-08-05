新冠肺炎｜6民主派區議員到「先遣隊」入住酒店抗議　疑違限聚令

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，中央因應港府請求，決定派遣內地檢測人員到港協助，其中七人「先遣隊」隊員日前已抵港，今日（5日）再到大埔太平工業園的「華大基因」視察。 6名民主派區議員今朝到「先遣隊」成員入住的九龍維景酒店抗議，反對內地檢測人員來港支援，又不滿政府委託中資公司為市民檢測。由於到場抗議人士多於兩人，有違反限聚令之嫌，約十名警員到場戒備，惟最終沒有票控各人。

新民主同盟6名區議員，包括范國威、呂文光等人，今早到九龍維景酒店門外抗議，反對內地檢測人員來港支援，又批評政府委託兩間中資機構協助檢測，沒有公開招標，不符合醫學上的嚴謹準則。他們認為，政府應用盡一切資源抗疫，如與本港大學丶研究所及其他本地機構合作，倡政府採用「混合檢測」，即把被檢驗者分成多個小組，小組的樣本被混合一次過檢測，一發現有陽性個案才逐個覆檢。「混合樣本」的優點是可以大幅節省檢測的成本及時間，現時美國、德國及中國內地都已採用。

范國威續稱，政府邀請內地支援人員到港協助檢測，「是政治凌駕人命安全」，罔顧香港人的權益和私隱。

隨着第三波新冠肺炎疫情嚴峻，政府上月底進一步收緊限聚令，禁止在公眾地方進行二人以上的羣組聚集。