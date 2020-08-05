拆局｜郭卓堅司法覆核阻押後選舉　建制連日猛轟　中央憂節外生枝

特首林鄭月娥早前宣布引用《緊急法》，押後立法會選舉一年，並提請中央處理未來一年立法會真空期問題。有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，日前向高等法院申請司法覆核，要求法庭頒令林鄭把立法會選舉押後一年，屬違反《基本法》，並要求法庭頒發禁制令，禁止更改任期。 建制陣營連日來發動攻勢，大肆批評郭卓堅濫用司法覆核，屬「明顯挑戰中央權威」，更打開口牌要求法庭不要受理案件，否則中央會出手糾正。 有法律背景的建制中人稱，聽聞有關覆核獲批許可的成數高，但強調押後選舉的法理依據在中央及港府身上，即使打官司郭卓堅都會敗訴。

人大常委會將於本月8至11日開會，料會就立法會真空期問題作出決定。（資料圖片／新華社）

建制「提醒」港法院沒有「違憲審查權」

郭卓堅本月3日向高等法院提出司法覆核，要求法庭頒禁制令，禁止把立法會議員任期由4年延長至5年，質疑違反《基本法》第69條規定立法會任期4年一屆。不過，有關申請引來建制派嘲諷，指特區政府根本無提出過延長本屆立法會任期至5年，而只是決定押後選舉一年。

更多人批評的是，人大常委會快將開會討論，郭卓堅此時提出司法覆核是「刻意挑戰中央權威」，全國僑聯副主席盧文端今日（5日）就撰文指，中央已表明將就立法會真空期提請人大常委會作決定，此前特區法院若批予司法覆核許可，「不僅於情於理於法不合，而且將嚴重違背所需遵循的憲制秩序。」

法律界消息：司法覆核獲批成數高

有法律界人士質疑，早前郭卓堅已遭律政司入稟頒令破產，是否仍有權利可向法院申請司法覆核。對於郭在今次案件一如以往申請法援，消息指，郭要求聘用大律師公會主席戴啟思作為其代表律師，該人擔心若其法援及覆核申請獲批，則等同「一條龍服務」，由納稅人付款予其打官司。

人大常委會將於本月8至11日開會，料就真空期問題作出決定，該法律界中人指，若高院趕及在本月11日前批出司法覆核許可並開庭審理，擔心或有機會判郭勝訴，但屆時港府仍可提出上訴。

若高院在本月11日後才開庭審理，由於人大常委會屆時已公布其決定，該人相信法庭將難以處理此案件，因在去年高等法院裁定港府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》違憲時，人大法工委已清楚指明香港法院沒有「違憲審查權」。

行會成員、本身是律師的民建聯張國鈞認為，原則上港人可就行政機關的決定，向司法機關提出司法覆核要求，但他看不到今次有任何理據可就政府決定提出挑戰。（資料圖片）

張國鈞：人大決定後港法院無權挑戰

本身是律師的行會成員、民建聯張國鈞認為，原則上港人可就行政機關的決定，向司法機關提出司法覆核要求，但他看不到今次有任何理據可就政府決定提出挑戰。

張國鈞強調，當人大常委會作出決定後，香港法院無權就其決定提出挑戰，又批評郭卓堅經常提出司法覆核，相信對方決定並無經過深思熟慮。

政府去年引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，遭司法覆核。（資料圖片）

劉兆佳：中央擔心法院判案「出人意表」

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，近年法院行為存在不確認性，中央部分人對法官判案摸不著頭腦，甚至認為他們不熟悉《基本法》及中央對港方針，故有人在人大常委會作決定前提司法覆核，中央可能擔心法院作出「出人意表」的決定，節外生枝。

他舉例指，去年高等法院裁定港府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》違憲，人大法工委負責人即反駁指香港法院沒有「違憲審查權」。劉兆佳相信法院受理今次司法覆核機會不大，即使受理並裁定政府敗訴，人大常委會亦可作出決定，指出港府有權引用《緊急法》。