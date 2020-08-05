立法會選舉延期｜成立臨立會Vs延任現屆議會　看清兩方案利弊爭議

港府引用《緊急法》押後立法會選舉一年，並提請人大常委會就立法會真空期作決定，港澳辦副主任張曉明近日來港會見建制派人士，聽取解決真空期意見。連日來政界意見紛陳，方案可分為兩大類，一是參考回歸前成立臨時立法會；一是由現屆立法會議員延任一年。 綜合政界及學者意見，兩個方案都可能與《基本法》有矛盾，因《基本法》68條規定立法會選舉產生方法、69條規定立法會4年一屆。當中支持延續現屆立法會一年的人士認為，該方案更務實、成本最低，而早前被取消參選資格的4名現任民主派議員，較大機會可以續任。 相反，若中央決定成立臨時立法會，可能會委任新人入局，4名被DQ議員勢被拒諸門外。

劉兆佳希望最終不需以人大釋法方式處理真空期問題，減少爭執。（資料圖片/陳焯煇攝）

人大作《決定》 設臨立會免人大釋法

全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，最大可能是由人大常委會訂立新《決定》，以1997前因中英無法就立法機關過渡達成「直通車」方案，北京自行成立臨立會作藍本，北京可透過委任或由選委會選舉方式，委任臨立會議員，賦予正式立法會權力及職能。

劉兆佳指出，另外一個方案，即是由若人大決定將現屆立法會延長至5年，與《基本法》規定的立法會任期為4年有牴觸，他希望最終不需以人大釋法方式處理真空期問題，減少爭拗。

反對者質疑令憲制安排更複雜

不過，有持反對意見者認為，香港回歸23年，立法會運作已有規範，如今再成立臨立會只會令憲制安排更複雜。立法會前主席曾鈺成質疑，設立臨時立法會做法同樣不符合《基本法》，因《基本法》68條說明立法會選舉產生不能違反。

劉兆佳則估計，中央若成立臨時立法會，很可能會委任新人入局，取代一些反對派議員，意味四名參選立會當被DQ現任民主派議員勢將不能延任。

譚耀宗表示，今輪被選前DQ的現任議員身份尷尬。（資料圖片）

林鄭、曾鈺成、學者傾向延續立會一年：務實成本低

特首林鄭月娥早前表示，她個人認為最務實做法是延續現屆立法會一年，被DQ的現任民主派立法會議員可以現屆立法會議員身分重返議會。北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍亦支持該方案，認為現屆立法會延任一年，成本最低之餘，亦可保持立法會整體運作。

至於《基本法》第69條規定立法會4年一屆，田飛龍指，人大常委會可參考2005年人大就特首任期釋法的例子，就立法會任期作出《決定》，注明是因應非常態情況延任本屆立法會一件，避免權力真空。

曾鈺成亦同恴最簡單的方法是現任議員延任，他指政府可利用一年時間，參考其他國家及地區做法，及研究境外投票等方式，確保一年後如期進行選舉。

公民黨楊岳橋、郭榮鏗等4人被DQ。（資料圖片）

被DQ議員可延任？ 建制：有矛盾

不過，林鄭月娥的個人意見似乎與建制主流有落差，全國人大常委譚耀宗表示，一些人被裁定不合參選資格，若容許他們延任一年將產生矛盾、「尷尬位」，更指原班人馬延任一年是港府想法，未知人大常委會是否以同樣方式看待問題。

建制派議員謝偉俊則認為，無論人大常委如何處理，被選舉主任DQ的現任議員，都不應重返議會。他建議人大常委稍後可以「附帶條件」的形式，讓現屆議員延任，篩走一些不符合條件的人。

譚志源倡「過渡立法會」 議員再宣誓

全國人大常委會本周六（8日）在北京開會，將處理真空期問題，目前建制主流多支持成立臨時立法會、反對「DQ4」續任，但一些較為溫和的建制派亦提出「中間落墨」方案，包括政制及內地事務前局長譚志源提出成立由現任議員組成的「過渡立法會」，繼續處理第六屆立法會未完成的草案及撥款申請，而早前被DQ參選資格的4名現任議員，只需再次宣誓就職。