選舉延期｜何君堯：應尊重選舉主任裁決　4被DQ泛民議員不應延任

港府引用《緊急法》押後立法會換屆選舉一年，由人大常委會決定處理立法會「真空期」問題。四名民主派立法會議員，包括楊岳橋、郭家麒、梁繼昌和郭榮鏗，早前被選舉主裁定不符合《立法會條例》規定而被取消下屆參選資格，他們未來一年在議會的去留，成為非建制派能否守住立法會三分之一的議席的關鍵。 立法會議員何君堯認為，對於「過渡期」問題，應在行政長官批淮下對現屆立法會議員延長一年任期。惟對於被DQ下屆參選資格的議員，他認為政府對選舉主任的裁決應予以確立及尊重，從法理或邏輯上都不應予以四人延任。

何君堯認為，對於「過渡期」問題，應在行政長官批淮下對現屆立法會議員延長一年任期。（梁子傑攝）

另外，何君堯提出任何曾被法庭裁定有罪的議員，無論有否入獄都不應予以延任；任何在任議員如沒有遵守誓言履行公職，例如參與海外政黨勾結、進行顛覆國家活動及行為等不應予以延任；曾參與「光復香港，時代革命」或「五大訴求，缺一不可」等任何提倡「港獨」活動的議員都應革除。

何君堯表示，香港可以容許民主派存在，但必須是「建制內的民主派」，「你可以有不同意見，但如果脫離法律規限，要搞港獨，這不是言論自由而是顛覆國家。」又指自己沒有計算有多少泛民議員支持「五大訴求」，指這是自己提出的要求，不知政府或中央會否照單全收。

他認為在未來一年的過渡期立法會，應盡早就《基本法》23條立法。又指過去泛民議員經常在議事廳以提出點算法定人數來拉布，他建議修改《議事規則》，利用電子設備為立法會議員作出定位，把點算法定人數基礎改為大樓內議員人數，認為可提升議會效率。