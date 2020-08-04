選舉延期｜大律師公會批繞基本法　梁愛詩斥公會基於政治多於法律

港府宣布押後立法會選舉一年，香港大律師公會前日（2日）發表聲明表示極度關注，質疑港府提呈人大常委會就「真空期」作出決定，實際上繞過了《基本法》及其他法例條文，批評做法違反法治社會原則，亦對香港的法治帶來衝擊。 《基本法》委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩反對公會說法，批評是基於政治多於法律理由。她又透露，政府曾考慮引用《立法會條例》和《預防及控制疾病條例》押後選舉，但基於立法過程可能因反對派議員拉布受阻，認為做法不可行。就「長洲覆核王」郭卓堅入稟高等法院，就押後選舉提請司法覆核，梁愛詩相信政府在緊急情況下引用《緊急法》，被判合憲的機會相當高。

大律師公會指，港府選擇提呈人大常委會，就押後選舉而產生的立法會任期問題作出決定，實際上是繞過《基本法》及其他法例條文，以避免港府的有關決定受法律挑戰。（資料圖片）

大律師公會發表的聲明提到，港府無視《基本法》規定提呈人大常委會的做法令人震驚，又表示使用《緊急法》取消選舉，最終有機會被裁定不合法。

梁愛詩就表示，港府不能修改《基本法》第69條有關立法會任期的規定，故特首才提請人大常委會作出決定，以處理立法會「真空期」的問題。她相信，人大常委會作出的決定，會是合憲、符合「一國兩制」及《基本法》規定。

她又指，本港疫情自上月初起變得極度嚴峻，選民外出投票將面對很大的感染風險，《基本法》和《香港人權法案條例》有保障選舉權和被選權，但同樣法例亦有保障市民的生存權利。