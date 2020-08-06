人大周六開會　黃均瑜倡原班人馬留任　馬逢國指需處理DQ4問題　

政府引用《緊急法》押後立法會選舉一年，全國人大常委會本周六（8日）起一連四日召開會議，料就未來一年立法會真空期安排作出決定。港區人大代表團團長、立法會議員馬逢國表示，人大常委會在決定延任安排時，需處理一些敏感問題，包括被選舉主任DQ的四名現屆議員、曾因刑事案件被定罪的議員能否延期。 有份列席的港區人大代表黃均瑜表示，至今未收到有關香港的議程，但相信屆時會討論立法會問題，他建議原班人馬延任一年較好，指未來一年的議會應把精力放在抗疫上，程序應愈簡單愈好，不值得節外生枝。

港區人大代表團團長馬逢國。（資料圖片／洪嘉徽攝）

黃均瑜：不值得節外生枝

馬逢國表示，未來一年立法會的安排視乎人大常委會接納哪些建議，他指常委會需處理一些敏感問題，例如被選舉主任DQ的4名現屆議員、曾因刑事案件被定罪的議員能否延任。馬逢國指，由現在計起，距離換屆仍有14個月，當中很多工作需要完成，包括抗疫、監察政府、通過《預算案》等，亦很多第六屆議會未完成的事務需處理，例如他擔任法案委員會主席的垃圾徵費草案。他強調常委會不論作出甚麼決定，也不存在抵觸《基本法》的問題。

今次常委會有6名港區人大代表到北京列席，其中一人是教聯會會長黃均瑜。他個人意見認為，未來一年的議會應把精力放在抗疫上，處理的方法和程序應愈簡單愈好，因此他認為應原班人馬過渡，「唔值得節外生枝」。有指若「DQ4」無法延任將影響議會認受性，黃均瑜認為，未來一年的議會本身就是過渡組織，不會因失去了4名議員而失去認受性。

對於有人建議民主派「總辭」，黃均瑜認為這對香港並非好事，人大常委會只能在現有條件做到最妥善，任何方案也不會十全十美，又指有人要總辭也控制不到，「人大提咩方案，佢哋都可以總辭。」

田北辰認為民主派應做回立法會議員應做的事，包括建立與中央的聯繫，重新回到討論如何達致社會接受的普選方式。（盧翊銘攝／資料圖片）

田北辰指原班人馬可減少香港撕裂

港區人大代表、行政會議成員葉國謙今天（6日）再倡由人大常委會賦權設立「看守議會」，委任現任議員或一些具經驗的前議員加入看守議會。身兼人代的實政圓桌立法會議員田北辰不評論他人意見，他重申自己希望原班人馬過渡，包括被DQ的4名議員可以留下，一是希望減少香港撕裂和休養生息，二是避免「反對派」扣帽子，不希望讓他們大條道理地大造文章，指摘未來一年的議會是沒有認受性。

田北辰對於總辭亦有感而發，直指：「今時今日反對派應該停一停，諗一諗，到底你哋（泛民）長期目標係想點。」他指《國安法》已立，泛民若再靠暴力和外國力量，對自己無好處。

田北辰又指，民主派應重回初衷，民主派當初只有一個口號，就是爭取民主，惟現在「搞搞下亂晒大龍」，認為民主派應做回立法會議員應做的事，包括建立與中央的聯繫，重新回到討論如何達致社會接受的普選方式。

黃均瑜是獲邀列席會議的其中一名人代，他指社會上有很多種不同意見，相信常委會將綜合各方意見作出決定。（鄭子峰攝／資料圖片）