美國制裁｜張建宗嚴厲譴責美國　斥橫蠻無理　支持中央反制

美國財政部上周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，未見於制裁名單上的政務司司長張建宗今日（9日）在網誌撰文，堅決反對和嚴厲譴責美國政府明目張膽高調作出所謂「制裁」實屬橫蠻無理，故意公開政府官員個人資料，嚴重侵犯私隱及危害個人安全，強調「我們會不怕風雨，果敢續航」。特區政府會全面支持中央政府採取反制措施。

政務司司長張建宗在網誌嚴厲譴責美國作出所謂「制裁」。（資料圖片）

張建宗在網誌指出，美國駐港澳總領事館錯誤並不恰當地評論《香港國安法》會影響香港市民的言論自由，是嚴重失實的指控，完全是雙重標準的政治操作，並粗暴干涉中國內政，特區政府對此表示強烈不滿及反對。

「我們會不怕風雨，果敢續航」

張續指，特區政府堅決反對和嚴厲譴責美國財政部對多位中央人民政府和香港特區主要官員實施所謂「制裁」。香港事務純屬中國內政，不容外國干涉。美國政府明目張膽高調作出所謂「制裁」實屬橫蠻無理，違反國際法及國際關係基本準則，故意公開政府官員的個人資料，嚴重侵犯私隱及危害個人安全。特區政府無懼所謂「制裁」的威嚇，「我們會不怕風雨，果敢續航」。特區政府會全面支持中央政府採取反制措施。

美國制裁11人名單：

+ 7 + 6 + 5

稱香港獨特優勢非西方國家「恩賜」

對於美國政府表明取消香港特殊待遇地位，張建宗呼籲市民毋須過份憂慮，認為香港有深厚底蘊，具獨特優勢，再加上內地經濟的持續發展是香港長期繁榮穩定的底氣所在，西方政客所謂的「制裁」無法阻擋香港的長期繁榮，香港擁有的獨特優勢絕非西方國家所「恩賜」。

張建宗又表示，上周透過網上研討會向身處英國、關心香港發展的人士解說《香港國安法》的目的和作用，強調在國家政策支持和特區政府的努力下，香港繼續會是受歡迎、堅韌和具競爭力的經濟體，在聯繫國際和國內市場與企業中擔當不可或缺的角色。即使面對多方面的市場變化，香港一直、亦將繼續是具競爭力的國際金融中心，以及全球各地企業的首選集資平台。

張續指，香港去年首次公開集資（IPOs）總額達到400億美元，再次位列全球首位，是過去11年七度位列全球第一。今年截至7月底，香港的首次公開招股集資總額達1,321億港元。今年香港證券市場的平均每日成交額更達1,248億港元，較去年全年的平均每日成交額上升超過40%。這充分說明了國際市場參與者對香港金融體系的認可及信心。