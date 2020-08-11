黎智英被捕｜蘋果總編質疑警查新聞材料違搜令　郭嘉銓：依法行動

壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志周庭等10人，昨日（10日）因涉違反港區國安法被捕，警方昨派員大規模到搜查壹傳媒大樓。壹傳媒工會理事長潘柏林今日（11日）質疑，警方無向負責人出示手令就開始搜查，又批評警方作為被監察的公職人員，反而篩選媒體採訪，是否有如選擇性接受監察。 《蘋果日報》總編輯羅偉光指，法庭的搜查令列明不能搜查任何新聞材料，批評警方的總體行為屬濫權，強調警方「無權去睇、甚至唔應該周圍行」。 警察公共關係科總警司郭嘉銓回應指，警方昨日曾多次展示搜查令，強調絕對是依法辦事。他又稱，揀選傳媒在封鎖區採訪只是試行新措施，目的是配合傳媒採訪，已收到很多不同意見，希望能透過試行後檢討，在不影響行動下改善。

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《蘋果》研提司法覆核

《蘋果日報》總編輯羅偉光今早在電台節目指，昨日得悉警方要進入壹傳媒大樓時，已即時通知律師，昨日亦曾多番要求警方在進入大樓前出示搜查令，並要求讓律師檢視相關搜令後才進入，惟律師未趕到現場，警方已進入大樓蒐證，更曾到編採部座位翻閱文件。

羅偉光指，編採部有門牌，列明相關新聞部組包括政治組、財經組及編輯部等，他其後更得悉搜查令清楚列明，不能搜查任何新聞材料，批評警方的總體行體屬濫權。

他又指，昨晚編採部管理層已與律師開會，討論相關國安法條文，將研究會否提出司法覆核或申請禁制令，惟警方取走了大量資料，包括蘋果日報慈善基金資料。

壹傳媒工會理事長潘柏林在另一電台節目上指，羅偉光、《蘋果》副社長昨日都在現場，認為警方理應先與他們交涉，告訴他們應檢取甚麼資料。他質疑，警方應搜查黎智英及涉案高層的辦公室，但與之相近的2樓編採部，甚至其他部門、樓層的員工亦被警方叫停工作，並被要求到大樓中庭登記身份，反問警方的封鎖範圍是否恰當。

他表示，擔心事件長遠影響讀者提供資料的信心，影響《蘋果日報》未來運作。他又指，警方篩選媒體，只讓他們認為「可信」媒體採訪，批評警方作為公職人員，應受傳媒監察，質疑此做法是否「選擇性接受監察」。

警察公共關係科總警司郭嘉銓在記者會上回應今日安排傳媒採訪時的爭議。（陳康智攝）

公共關係科​郭嘉銓：行動機密不能等人

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，由於昨日行動較機密及突發，不可能在等到某人抵達後才開始工作，強調之後有向《蘋果》的管理層及律師出示搜查令，亦有聽取管理層的意見後，調整封鎖範圍等。

就篩選傳媒一事，郭嘉銓指，警察行動設封鎖線並非新事物，了解昨日的事情被公眾關注，故在指揮官容許下，讓15家傳媒進封鎖線內採訪。他稱希望在可行情況下，盡量讓不同類型的媒體內進，強調做法是新嘗試，已收到很多不同意見，希望能透過試行後檢討及改善。

對於《警察通例》本身要求在地方受限時，應讓傳媒達到共識下「做Pool」（派個別媒體內進採訪，事後與其他傳媒分享內容），但郭嘉銓稱這只是其中一個辦法，重申新做法亦是為了便利傳媒採訪。