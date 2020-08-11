美國制裁｜華府無法在港執法？　學者：企業或擔心受牽連終止服務

美國財政部8月7日宣布制裁包括特首林鄭月娥等11名中港官員，禁止美國人及企業，與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。 美國克林信大學經濟系副教授徐家健今日（11日）在港台節目《千禧年代》中表示，制裁實際上對官員的個人影響較大，例如與美國企業的生意往來減少甚至終止，而過往合作的金融機構在制裁令的壓力下，或會怕受牽連而自行停止提供服務。

徐家健（資料圖片/黃寶瑩攝）

徐家健提出，如果本身不是美資公司或受美國監管，華府無法查證該公司是否與制裁名單上的人有業務來往，而且華府亦無法在港執法，但不少銀行或公司怕被牽連及揭發，願意自行遵守制裁令。

徐家健續指，若有公司違反制裁與名單上的人有生意或金錢上的往來，罰款金額可以很大，一般企業或銀行均不願意承擔被罰風險繼續合作；而且美國有一定影響力，多個國家都有機會受美方壓力而配合制裁。



自美國宣布制裁11名中港官員後，林鄭曾於周六在fb帖文，更表示會主動註銷訪美簽證。(林鄭fb)

徐家健分析：只禁止涉金錢交易之服務

至於具體制裁內容，徐家健分析，美方所指「禁止與美國人或企業有任何金錢、服務與產品往來」，非如早前部分人揣測指任何服務都會被禁止，他以Facebook作例子，指現時特首林鄭月娥仍可使用其Facebook帳戶，但相信帳戶無法使用任何涉及金錢交易的服務，例如在應用程式內刊登廣告，又認為美方會再公布具體內容。

對於中國的反制，禁止11名美國官員使用中方服務及生意往來等，徐家健指被制裁名單上的人大多為官員，非生意人，影響有限。又認為兩國的制裁人數及行動皆有條件升級，美方行動是為了向中方表態，會持續監察中方對港的政策及指施，要求中方停止侵害港人的民主與自由。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼