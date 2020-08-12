立法會延任｜鄭松泰決定延任：泛民若不接受　應反思未來都不參選

全國人大常委會昨日決定現屆立法會延任不少於一年，20多名民主派議員昨發明質疑決定違反《基本法》第69條，但未定留任抑或「總辭」。 未有參與聯署的熱血公民立法會議員鄭松泰今天（12日）表示，會延任一年，他指若民主派決定不延任，應反思未來都不參加選舉。民主派昨午開會商討去留問題，會上未有結論。

民主派近日開會商討對策，當中將會列舉不同可能性，從而定出同應對方案。（張浩維攝／資料圖片）

鄭松泰接受傳媒訪問時表示，「如果民主派討論後有一個方向，一齊不參與（延任），我覺得立場應該清晰，不要參與的不是這次的委任，不要參與的應該是香港的選舉制度。」

民主黨議員涂謹申昨日表示，泛民將共同商討，但認為泛民若然總辭，立法會將沒有反對聲音，可做更多壞事，「暫時聽到希望全部留低的人，反對派議員全部留低聲音多少少」。「抗爭派」張可森質疑，國安處日前拘捕黎智英等人「拉人封艇」，反問若泛民留任，「係咪要入去配合暴政做政治花瓶？」

曾鈺成形容泛民總辭杯葛是「天下本無事，庸人自擾之」。（龔嘉盛攝）

立法會前主席曾鈺成接受《香港01》訪問時形容，民主派是「天下本無事，庸人自擾之」，批評他們作出關鍵決定時，往往只判斷支持者和選民的看法，卻不會思考大局，或是否令社會更分化等因素。他指「總辭」杯葛與否，是民主派自己製造出來，人大決定並無這個問題。