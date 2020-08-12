立法會延任｜張達明：人大決定不再行基本法　中央高招令泛民分裂

全國人大常委會昨通過現屆立法會延任不少於一年，港大法律學院首席講師張達明指，該決定是由政治角度解決問題，又指中國與香港的法理邏輯不同，以權力中心作決定，故實際上無從以法律途徑挑戰該決定。 港區全國人大代表葉國謙表示，早前被DQ參選的民主派議員，只是被DQ參選第七屆立法會，而議員宣誓只是每屆立法會開始時的要求，要求延任議員宣誓兩次「講不通」。 基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬相信，今次人大常委會的決定，是由憲制性及現實性中取得平衡，認為來年立法會有很多民生工作需要做，不可只是看守議會。

張達明稱，如果以中國法律的特色看事件，人大的決定就有其道理，因為該特色是以權力中心作決定，人大作為最高權力機構，他們就是法律本身。（資料圖片）

張達明：實踐全面管治權

張達明在港台節目《千禧年代》表示，人大決定是在政治上解決了問題，但同時凸顯香港不是只行使普通法及莊嚴的《基本法》，而是實踐2014年國務院白皮書提到的全面管治權。

他認為，以香港普通法的角度看，《基本法》已將立法會任期寫得很清楚，改任期只能修改《基本法》，或按原有條文做事。但他指，如果以中國法律的特色看，人大的決定就有其道理，因為該特色是以權力中心作決定，人大作為最高權力機構，他們就是法律本身。

至於可否由法律途徑挑戰人大常委會的決定，張達明相信，中央不會容許香港「小小的地方法院」指他們違法，加上人大常委會對《基本法》有解釋權，實際上無法挑戰。他指，當年《基本法》制訂的程序很嚴謹，經過草委會、多月諮詢意見等，又有初稿及社會上廣泛討論，並由全國人民代表大會所通過，「當年姬鵬飛（前國務委員兼港澳辦公室主任）都表示《基本法》內一字、一句以至標點符號都寫得很小心。」

至於被DQ參選資格的議員未來一年可繼續履職，張達明指這是政治考量，他作為法律學者無法分析，但個人認為中央「高招」，因沒有極端地自行成立臨立會，只委任現任議員，安排反而令泛民內部有分裂，討論是否留任。

葉國謙指，宣誓是每屆立法會開始時的要求，故要第六屆議員宣誓兩次「講不通的」。（資料圖片／盧翊銘攝）

葉國謙：人大決定令任期超4年不損基本法

葉國謙在同一節目指，4人是被DQ參選第七屆立法會的資格，加上不能參選第七屆的不止這4人，還有陳淑莊等人，所以今次運作方式反而不會影響他們。葉國謙指，宣誓是每屆立法會開始時的要求，故要第六屆議員宣誓兩次「講不通的」。

葉國謙認為，人大今次決定的做法，令第六屆立法會任期超出4年，是運用了中國憲法52條第四項，當中提到特別行政區設立的制度及安排，而憲法第31條讓人大常委會以決定方式處理。葉國謙認為用此方法解決，某程度上是最小影響，但不好的地方是，與《基本法》內指立法會每屆任期4年有分別。

他又指，憲法第31條指，人大常委會可處理具體的情況，即制定《基本法》時沒有想過的情況，不能說成有損《基本法》，因為憲法賦予了此權力，又指人大亦有類似的臨時延任安排。他補充指，雖然常委會的決定沒有就今屆立法會超出4年任期解釋，但有提到第七屆立法會任期4年，即重申了《基本法》的要求。

梁美芬。（資料圖片）

梁美芬：憲制現實取平衡 立法會要多做民生工作

基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬相信，今次人大常委會的決定，是由憲制性及現實性中取得平衡。她指香港情況水深火熱，認為立法會有需要繼續開會，而今次做法最簡單直接。

她強調，來年立法會不可以只做看守議會，要多做民生工作、法案議案等，呼籲「攬炒派」不要繼續下去，又指中央用「高度」的方式處理，建議他們不要再做外國旗子。

至於人大的決定與《基本法》規定字面上有矛盾？梁美芬表示，今次人大不是釋法，而是一次性因疫情延長立法會任期一年；而「不少於一年」的說法，就是全力支持特區政府，讓港府有一年時間做好工作。