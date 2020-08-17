新冠肺炎｜傳抗疫基金3.0最快月底出爐　消息：旅遊業獲加碼支援

本港新冠肺炎疫情持續，隨著人大正式拍板立法會延任一年，各建制政黨早前與特首林鄭月娥會面，力促政府推出第三輪防疫抗疫基金，支援眾多受疫情影響的行業。勞工及福利局本周亦將公布第二輪保就業計劃的申請細節，相關計劃料於本月底推行。 據悉，政府最快於本月底拍板「抗疫基金3.0」細節，目前財政司正研究針對特定行業的資助計劃，但整體金額將較上兩輪抗疫基金為小，待制定細節後將交由立法會財委會特別會議審批。 消息指，正值水深火熱的旅遊業界近日就援助措施達成共識，政府將於「抗疫基金3.0」中繼續向每間持牌旅行社發放最多20萬元津貼，並為旅行社發放一筆相等於全體員工保就業的支援金額總數，助業界渡過難關。

陳茂波昨日於網誌指出，政府財政儲備已由逾11,000億大幅下降至8,000多億港元，政府要盡力避免財政儲備急速萎縮，可預期政府未必再大灑金錢支援各行各業。

「抗疫基金3.0」整體金額料較上兩輪抗疫基金為小，有資深建制派指，可留意財政司司長陳茂波昨日（16日）於網誌的說法。陳指出，政府財政儲備已由逾11,000億大幅下降至8,000多億港元，政府要盡力避免財政儲備急速萎縮，可預期政府未必再大灑金錢支援各行各業。

針對即將出台的第二輪保就業計劃，綜合多名建制派議員的消息，羅致光「9成9不會推出失業援助金」。

有民建聯中人指，羅致光認為失業援助金等同鼓勵人失業，不是抗疫一次性措施，「一做就要以後都做」，並非政策原意。

行會將於明日復會，預料將重點商討「抗疫基金3.0」細節。有行會中人表示，要待明日開會前才能收到議程，但根據過往經驗，政府會先就基金細節有一套方案，料只會有微調空間，實際改變應不大。

邵家輝：14類處所不能開但要交租 等同打劫

自由黨批發及零售界議員邵家輝表示，現時有14類處所仍要關閉，「又唔俾開但又要交租，同打劫無乜分別」。他今早聯同健身業界與民政事務局局長徐英偉視像開會，希望政府可提供租金補貼。他又希望政府能參考新加坡的「2+2」做法，即由政府先提供兩個月租金補貼，再由業主額外提供多兩個月補貼，減輕零售業界負擔。

馬逢國倡為體育教練發失業援助金

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，已向政務司司長提出多項建議，包括加碼向合資格體育教練發放額外資助，並擴闊上輪計劃的申請資格，亦應考慮為失業的業內人士提供6個月失業援助金，數額可參考保就業計劃的每月9千元。