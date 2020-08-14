新冠肺炎｜物流運輸業逾9成開工不足　譚文豪促推「抗疫基金3.0」

公民黨立法會議員譚文豪聯同香港物流運輸業工會籌委會（下稱工會）代表今日（14日）召開記者會，發布工會問卷調查結果，反映疫情下，業界有逾九成從業員開工不足，收入減少一半，促政府推出第三輪抗疫基金支援。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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每天僅1至2張單 約24%員工失業

本港疫情持續肆虐，對物流運輸行業打擊嚴重，根據工會於8月頭的問卷調查結果顯示，業界超過九成的從業員開工不足或需放無薪假，有約24%的員工處於失業狀態。工會代表指，疫情下貨車司機生意額大減，收入銳減一半，每天只有1至2張訂單。問卷又反映，約六成從業員完全沒有受惠於政府先前發放的抗疫基金。由於物流運輸界一般由自僱人士組成，故未被政府先前所發放的「保就業」計劃所涵蓋，工會代表質疑，為何客運業司機有額外補貼，貨運業司機卻無補貼。而逾八成的受訪從業員亦指出，政府兩輪的防疫基金對業界幫助非常不足夠。政府於「抗疫基金2.0」中發放1萬元補貼予貨車司機，但由於貨車司機每月供車已需6,000元，更要應付停車場泊車及其他費用。故補貼並不足夠司機維持生活所需。

倡參考的士司機補貼 及釐清散工身份

工會建議政府參考向的士司機發放的補貼，為合資格物流運輸業貨車司機，提供每個月6,000元補貼，為期6個月。並分別為持有總量5.5公噸或以下登記貨車車主，提供一筆過1.5萬元的非實報實銷補貼，持有5.5個公噸以上貨車的登記車主，提供一筆過3萬元的非實報實銷補貼。

譚文豪指，政府過去並沒有針對物流運輸業提供補貼，指業界情況比的士司機更嚴峻。又由於業界大部分人士皆是自僱人士，打「散工」為主，缺乏合約證明自己從事物流運輸業，故此政府有責任制定標準，釐定「散工」從業員身份，確保他們亦受惠於政府發放的補貼之中。