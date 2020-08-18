立法會延任｜黃毓民不信泛民能議會抗爭　李卓人指要「頂住衰野」

人大常委會日前通過現屆立法會延任不少於一年，民主派陷入兩極分歧，有指要留守議會陣線，亦有指要總辭。立法會前議員黃毓民今日（18日）出席電台節目時，強調延任是有違《基本法》的非法決定，任期早已完結的議員要做的並非總辭而是拒絕委任。他又指，過往在議會的經驗已令他心灰意冷，不相信民主派議員有決心做到議會抗爭。 另一立法會前議員、工黨李卓人認為中央今次是做好兩手準備，若議員留任就能做成分裂，呼籲不要中計，要以「兄弟爬山，各自努力」為最大原則。李卓人又指，現時應講究的並非法理而是策略，認為任由議會真空只會任人魚肉，需要有人在這個位置上「頂住啲衰野」。

立法會前議員黃毓民今日出席電台節目時，強調延任是有違《基本法》的非法決定。（視點31截圖）

李卓人料再有DQ：一定要有受害人 國際會加碼

李卓人出席港台節目《視點31》時表示，去留均是抗爭方法，惟真空期能容讓中央為所欲為，通過境外投票、明日大嶼等議案。李卓人認為，過去一年議會、街頭及國際戰線三管齊下，才能成功頂住《逃犯條例》修訂；但在《國安法》下街頭抗爭愈趨吃力，議會應作為「食力位」保留。他又相信，接下來會有更多的DQ出現，「每DQ一次就有一個受害人，一有受害人國際就會加碼」，強調一定要有受害人，「抗爭就係要比佢踢走」。

黃毓民反對有關說法，批評是「人為刀俎，我為魚肉」，完全受制於人。他駁稱，人大作的是非法決定，在大是大非的原則問題下，民主派絕不能含糊。黃毓民狠斥，留守議會戰線的說法無恥，戰線早已崩潰，批評過去多年民主派沒有做好議會抗爭，包括當年李卓人同意修改《議事規則》，以及今年審議《國歌法》時民主派未有投票等。他又以台灣萬年國會為例，批評延任樹立極惡劣的例子。

民主派內部近日就延任議會的去留問題，深陷大型論戰。（資料圖片）

鍾劍華：可發展為中介議會 議題帶到社會討論

民研副行政總裁鍾劍華就形容，現時的處境荒謬，一個非法組織可以作出合法決定，但亦只能「死馬當活馬醫」。鍾劍華並不完全反對留任的策略決定，擔心一旦放棄便會無險可守，但認為議員應交代清楚留任的工作目標，若與過去無甚差別難令人接受。他提出，不可忽略在初選中獲授權的抗爭派，應將代議政制發展為中介議會，留守議員作為中間人將議會動態向公眾輸送，進行議會外的討論。

就有意見認為應留予民調定奪，民主黨主席、現任議員胡志偉今早接受訪問時就質疑，一個對香港未來如此大影響的決定，是否可以完全交給一個民調作結論，而且北京有可能會操控結果。黃毓民批評說法荒謬，稱鍾劍華的民研可以「執笠」。鍾劍華就表示有計劃進行民調，但自言留意到趨勢十分彊持，相信不會有其中一方有壓倒性優勢，要留待泛民自行決定。