立法會延任｜泛民留守掀罵戰　郭家麒嘆唏噓：望香港人不要被分化

民主派前日（17日）召開會議後發表聲明，大部分現屆議員傾向留守議會，有不少議員在個人社交專頁公布決定後，遭部分本土抗爭者支持者及「KOL」炮轟。 公民黨立法會議員郭家麒今天（19日）在社交專頁發文，並上載一張泛民議員在會期完結時拍下的「散水相」，指人大作出決定後，引起了爭端，部份民主派議員作了「比較重」的意見表達，令社會感覺到民主派互相攻擊，慨嘆港人再墮入中共的圈套，「最高興的當然是中共及港共政權」。郭家麒希望香港人不要被分化，直指：「我們的敵人是強權暴政！」

公民黨郭家麒、郭榮鏗和楊岳橋三名現任議員被選舉主任DQ。（資料圖片/余俊亮攝）

民主派現分化 郭家麒：最高興是中共

在政府押後選舉前，郭家麒已報名角逐連任，惟被選舉主任褫奪參選資格。郭家麒說，上月與泛民拍了一張「散水相」，相信不少相中人對於能夠離開議會，有點如釋重負的感覺，着網民想像一下，有多少人會留戀這個議會。

郭家麒續指，打從第一天開始進入議會，不少人也理解此議會並不是落實真正民主的機構，扭曲的政制令真正民主制度下的議會功能不能確切執行，包括監督政府，三權分立等。即使如此，郭家麒認為不等同香港人要放棄議會，「如用真正的民主政治標準，這個議會根本不應存在。支持民主的香港人也應永遠杯葛這個議會，永遠不參與選舉，永遠不去投票。」

郭家麒認為，若香港人杯葛議員，只會使任何惡法及與民為敵的政策，毫無阻隔地任意通過，他反問：「這個是否我們真正希望見到的情況」。

社會近月在討論泛民去留問題掀起激烈討論，主留派與非主留派在網絡上針鋒相對，互相攻擊。郭家麒形容，民主派互相攻擊，「最高興的當然是中共及港共政權」，「社會上及社交平台上也有不少有心人不斷攻擊表達決定留守議會的議員。這些KOL也找到一個難得的機會，不斷攻擊民主派。這個情況，令到很多支持我們的市民痛心，他們看到香港人又墮入了中共的圈套。」

郭家麒希望香港人不要被分化，指有人會建議留下，有人會建議杯葛，有議員會選擇留低，有議員會決定杯葛，但建議杯葛或留下的不應是敵人，「我們的敵人是強權暴政！」