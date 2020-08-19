李柱銘開腔撐泛民留任：總辭令國際以為主動放棄議席　慢必批歪理

近日民主派內部就未來一年立法會延任問題出現分歧，「主留派」與「抗爭派」各執一詞，民主派立法會議員前日（17日）召開協商會議後發表聲明，指大部分現屆議員傾向留守議會，遭部分本土抗爭派及「KOL」炮轟。目前僅人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸支持杯葛議會。 繼多名民主派元老開腔撐留任後，民主黨創黨主席李柱銘今（19日）亦首次表態支持留任，他指若自己仍在議會內，即使明知民調都不會支持延任，但他的良心卻不會容許自己退下來，「所以我一定會明知山有虎，偏向虎山行，與其他民主陣營的議員共同接受挑戰」。 陳志全隨即回應李柱銘的言論，他說，自己甚少攻擊「主留派」，「但為了支持留守更合理，說出這樣的歪理，令人失望」。

李柱銘開腔表態支持民主派留任，他表示，若自己仍在議會內，即使明知民調都不會支持延任，但他的良心卻不會容許自己退下來，「所以我一定會明知山有虎，偏向虎山行，與其他民主陣營的議員共同接受挑戰」。

指選民肯定不希望現任議員消失

李柱銘今日在報章撰文，逐點反駁社會上就總辭提出的幾個理據。對於有意見提出，民主陣營議員必須總辭，但要留一個議員在議會，代表民主陣營質詢政府等，李柱銘認為這是不切實際。除了該議員必會成為眾矢之的外，建制派也可藉詞該議員言行，顯示他沒有誠意遵守擁護《基本法》及效忠特區的誓言，而提出並通過譴責動議，取消其議員資格。李柱銘強調，在國安法威脅下，民主派議員或會失去議會三分一的關鍵否決權，故24位議員「絕對是一個都不能少」。

對於有說法指，議員本屆任期為4年，由於有現任議員參與早前民主派的初選落敗，故被質疑其延任已失去民意授權。李柱銘說，現實情況不容許該初選落敗的現任議員，退位讓予初選勝出者，「難道任由議席出缺，才是符合民意授權？」他指，既然政府押後選舉，立法會任期延長，民意授權亦因而延長，該現任議員的選民肯定不會希望他們自動消失。

憂總辭帶來反效果

有說總辭可在國際社會造成更大迴響，李柱銘反駁指，根據他跟外國交流多年的經驗，外國政府在處理與中國的關係時，會考慮很多因素，而民主陣營議員總辭，不會是它們加大施壓力度的原因，「對於外國官員／政客而言，反而會覺得有點莫名其妙，因為民主國家的在野黨，若面對同樣情況，他們必然會盡力守住議會崗位抗衡，以博取來屆選舉能扭轉局勢」。

李柱銘認為，總辭甚至會帶來反效果，「令國際社會以為民主陣營的議員既然都主動放棄議席，他們為何要得罪中共來為港人發聲呢？」

李柱銘坦言，過去四年的議會工作，比起過往任何一屆立法會都艱難得多，民主陣營作為議會內的「永遠少數」，議政空間早已所餘無幾。

支持者要求今時不同往日 但自己仍不會勇武

曾任議員22年的李柱銘說，過去4年的議會工作，比起過往任何一屆立法會都艱難得多，民主陣營作為議會內的「永遠少數」，議政空間早已所餘無幾，「但我們支持者的要求卻是今時不同往日，令我着實難以回應。最顯著的不同，就是過往我們的支持者以和理非為主，但現在越來越多支持者都認為議員無論在議會內外，都必須作出激進行動，才可博得他們的掌聲」。

但李柱銘說，多位民主陣營的議員均因抗爭而官司纏身，而且《港區國安法》實施後，任何衝擊言行將帶來更嚴重的威脅和代價，「就算明白目前議會的困境，但我仍然不會勇武，因而遭年輕選民唾棄，受千夫所指」。

已表明杯葛議會的陳志全回應李柱銘的言論，他說，自己甚少攻擊「主留派」，「但為了支持留守更合理，說出這樣的歪理，令人失望」。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

陳志全：為支持留守說「歪理」

已表明杯葛議會的陳志全在社交網站回應，批評李柱銘稱「立法會任期延長，民意授權亦因而延長」、「總辭會帶來反效果」的言論是歪理，「我甚少攻擊『主留派』，但為了支持留守更合理，說出這樣的歪理，令人失望。」