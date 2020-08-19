立法會延任〡陳祖為撐泛民留守：政制現實不民主　須考慮行動效果

全國人大常委會通過決定延任香港現屆立法會繼續運作不少於一年，民主派就是否杯葛未來一年的立法會落入兩難局面。傳統民主派和抗爭派無法在問題上達成共識，前者主張「寸土必爭」參與議會，後者堅持應「全面抗爭」總辭杯葛。 港大政治與公共行政學系教授陳祖為今（19日）撰千字長文，支持民主派議員留任。陳祖為指，在政治制度本身並不民主的現實下，若從政者依據民主原則來決定是否參與政治制度，不一定能幫助民主和其他價值的實踐。「追求民主的手段，不一定要符合民主原則的規範。」他認為若泛民以抗爭態度參與立法會，不等於承認其合法性。

如可阻止不合人權益法案 值得考慮留任

陳祖為指，在非理想狀態下，考慮行動效果非常重要，不能單以是否符合民主原則來定奪，否則民主人士參與缺乏民主基礎的特首選舉、功能團體選舉、和殖民地時代的立法會委任制度，就被原則上否定。

陳祖為認為，若果留任的民主派議員能阻止或拖延立法會通過不合乎港人權益的法案或撥款，或喚起社會的關注和抗爭，都是應該值得考慮的因素，不能因為立法會沒有民意授權而抹煞。陳又指，立法會沒有民意授權，但有多名民主派議員參與，參與時至少在一定程度上反映民主派選民的意見。

以抗爭態度參與 是務實態度推進民主

有觀點認為民主派參與無民主授權的立法會等於承認其合法性。陳不同意該說法，認為若泛民以抗爭態度參與，「有權時修改不合理的規則，無權時依據各種規則抗爭，甚或不適冒險以違反規則方法抗爭。」是以務實的態度推進民主，或阻撓政府敗壞施政。又反問有份參加初選的抗爭派候選人，「難道不是從這個角度看待他們將來在議會的角色嗎？」

他又指，若果反對留任的人士，是因為對目前的民主派議員不信任，認為他們沒有決心在議會抗爭，這已經不是留任是否違反民主的規範原則的問題，而是效果論的考慮。

文章未段，陳祖為反駁前特首梁振英對泛民的質疑。梁振英說民主派既然反對立法會延長一年就不應留任，否則是自相矛盾。陳指其批評成立，因批評一個選舉或議會缺乏民主認受性，不等於不能參與其中。前者是依據理想的民主原則對現實作評價，後者是在現實狀況下的政治行動。又籲大家以逆向思維對待梁的質疑，「他越想用激將法叫你總辭，你就越不要這樣做。」