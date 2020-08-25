新冠肺炎｜林鄭民望回升8百分點　鍾劍華：疫情舒緩市民期望提高

自第三波疫情於7月爆發以來，本港確診個案近日有回落趨勢，隨着中央派遣醫療隊來港支援，政府亦將於下月推出全民自願檢測計劃。民意研究所今日（25日）發表最新的特首林鄭月娥評分，得分為26.8分，民望淨值為負46%，較半個月前明顯上升8個百分點。至於政府信任程度方面，港府及中央信任淨值同為負29%，中央政府的信任淨值較半年前錄得的歷史低位大幅回升14個百分點。 民研副行政總裁鍾劍華認為，相較2月進行同樣調查時社會對立較為嚴重，現時社會已回復平靜，市民心態亦有所不同。另外隨着疫情舒緩，市民 對政府亦轉為有較高的期望。

民研最新民調顯示，林鄭民望回升8個百分點。（資料圖片／余俊亮攝）

民研於本月17至20日，向1,020名市民進行電話訪問。民調結果顯示，特首林鄭月娥的評分為26.8分，支持率為24%，反對率為70%，民望淨值為負46％，較半個月前明顯上升8個百分點。至於市民對現時民生、經濟及政治狀況的滿意程度，滿意淨值分別為負57％、負61％及負68％。

至於對中央政府的信任程度，有28%受訪者表示信任中央，信任淨值為負29%，較半年前錄得的歷史低位負43%大幅回升。另外，分別有38%和35%市民表示對香港前途和「一國兩制」有信心，信心淨值分別為負19%及負26%。

民研向民主黨提交民調建議書，但認為細節最終應由民主黨決定。（資料圖片 / 張浩維攝）

民調定議員去留 民研倡民調採雙軌制

現任立法會議員獲延任不少於一年，民主黨委託民研進行民調決定去留。民研主席鍾庭耀表示，今早已將研究建議書交予民主黨，民主派將於下午進行討論。鍾庭耀認為，這是政治決定而非科學決定，故民調的細節決定權在於民主黨。

鍾庭耀指出，民主程序最理想的三部曲，是先進行民調，後商議，再作公投，現時只行第一步並不足夠，認為民主派應將民調視作權宜之策，爭取更多討論空間。鍾庭耀表示，民意參照及民意授權是不同的事，建議採用「雙軌授權制」及「平衡門檻制」。他解釋，在民意參照方面，要尊重社會上每一個人、包括不同政見人士的決定，以全港市民為諮詢基礎，門檻為50%以上；在民意授權方面，則應先介定哪些議員接受民調綑綁，該議員的支持者為特定參考組群，授權為三分之二以上。鍾庭耀提出，若出現不分勝負的情況，應由民研決定。