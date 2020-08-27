新冠肺炎｜工聯調查指4成半受訪者失業　麥美娟倡失業津貼每人9千

疫情肆虐下，本港失業率連升多月，至上月回落至6.1%。工聯會今日（27日）公布最新就業狀況及求職信心調查，發現仍有約4成半受訪者面對失業情況，超過一半對未來3個月能找到全職工作沒有信心。 工聯會立法會議員麥美娟表示，與過去5次調查相比，情況未有改善，即使政府已發放兩輪的抗疫基金，亦未見失業指數回落，受訪者的求職信心每況愈下。麥美娟認為，政府有效控制疫情令經濟復甦，是打工仔的最大期望，希望政府盡快公布第3輪抗疫基金，讓僱員直接受惠。

工聯會立法會議員麥美娟認為，政府有效控制疫情令經濟復甦，是打工仔的最大期望，希望政府盡快公布第3輪抗疫基金，並讓僱員直接受惠。（翟睿敏攝）

工聯會本月17日至26日成功訪問803名市民，當中73%受訪者表示工作受到經濟環境影響，當中接近4成被停工或放無薪假，另有7成半表示收入減少。工聯會立法會議員郭偉強指，情況遠比政府公布的數據更為惡劣，大量打工仔已沒有動力尋找工作，在支出依舊、收入歸零的情況下，已經「彈盡糧絕」。

問到再次全民派發一萬元，有近4成受訪者同意能有所幫助，亦有46%認為應針對性各失業人士發放失業援助金。對於以健康碼令經濟有序復甦，有38%市民表示支持。

工聯會建議，政府應即時發放為期6個月、每月9,000元的失業或停工津貼，並會督促政府著手研究建立失業援助制度。另外，工聯會提倡政府分階段安排經濟活動復甦，第一階段是盡快完成普及自願檢測計劃，並使用病毒感染通知程式，重啟有需要緊密接觸客人的行業如康體、按摩院等；第二階段是為高危行業從業員提供定期檢測並盡快推出跨境健康碼；第三階段是預訂疫苗確保全民獲普及注射，為經濟活動回復正常做好準備。

第二輪「保就業」計劃將於8月31日接受申請，勞顧會勞方代表、工聯會鄧家彪指，僱主「一個崩都要用嚟出糧」，不許動用資助交租，呼籲僱員若收到不合理的工資，可主動向工聯會及政府舉報。