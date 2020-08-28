內會︳張建宗指已推出防疫資訊　麥美娟：嘥氣啦你哋啲宣傳

立法會內務委員會今日下午（28日）召開特別會議，討論政府整體抗疫最新情況和相應措施，政務司長張建宗將率領9名局長出席，包括食物及衞生局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀及醫院管理局行政總裁高拔陞亦會出席。 今次會議為全國人大常委會宣布現屆立法會議員延任「不少於一年」後，第一次召開會議，另一焦點落於民主派議員是否出席會議。 《香港01》正進行直播內會情況。

會議期間張華峰拉下口罩，與劉業強談話。（高仲明攝）

【16:24】楊岳橋引述世衛總幹事譚德塞表示，大規模檢測是浪費金錢和不設實際。楊指林鄭早前表示政府根據世衛指引，又駁斥「所謂專家」的意見，如今譚德塞有這種表示，政府又是否繼續不聽專家意見。

張建宗指政府支持普及檢測，並有相當的理據支持進行，沒有正面回應譚德塞言論。

【16:10】麥美娟質疑政府為何不有力反駁坊間的不實資訊，張建宗表示政府已經加強宣傳，麥美娟即大聲駁斥：「嘥氣啦你哋啲宣傳！」

【15:55】涂謹申質疑大批市民檢測會否增加傳染風險，以及是否可以做到零感染，張建宗多示檢場地已經由機電署等多方面的專家審視過，確保空氣流通，亦有降低感染風險的安排。涂謹申問政府預計會令多少人受感染，張建宗先說要視乎降低感染措施安排，後補充指如果做好措施，感染風險可大大降低。

【15:45】立法會議員莫乃光問及，政府有否考慮重啟選舉，強調9月底、10月初重啟選舉，將公布施政報告的時間推後一個月並沒問題。莫乃光又指，全民檢測只是一次性，檢測後很快沒效用，質疑局方不是每星期檢測，為何不只協助高危群組檢測。

張建宗稱，選舉一日有數百萬人排隊，投票時間長，加上受限聚令影響，根本不能進行街站和選舉工程等，強調理由非常清晰。食物及衛生局局長陳肇始稱，因為要由一次的大型檢測將隱形患者找出來，強調政府不是將全民檢測取代高危群組。

【15:35】立法會議員謝偉俊表示，政府的措施是藥石亂投，例如保就業計劃中有多個漏洞，沒有保障員工得到補助，更有不少僱主濫用支薪補助的例子。謝偉俊提出，政府應研究及改變MPF的制度，容許MPF供戶自行拿到強積金戶口的錢，而保就業計劃亦可考慮參考新加坡以MPF計算，保障僱員權益。

張建宗回答時指，對於容許僱員使用其供款累積權益，早前民建聯曾表達相關建議，就此感謝民建聯清晰的意見，謝偉俊聞言大聲回應指，「我唔係要同民建聯爭寵，佢咃永遠都係最叻架啦」，強調自己早於大半年前已提出有關建議，但張建宗現時才表示第一次聽到，證明過去一直沒有聽取意見，「難怪會話洗碗都係咁好嘅工啦」。

政務司長張建宗將率領9名局長出席內會特別會議。(資料圖片)

林卓廷稱張建宗為「久官」

【15:05】民主黨林卓廷問及，政府如何確保推出健康碼的行蹤不會被盜取，沒健康碼是否不能乘坐交通工具，「大家都知道政府顛倒黑白是非，指鹿為馬，將黑講成白」，稱張建宗作為「為官最久的『久』官」，會否就不封關導致十多人死亡作公開道歉？

張建宗稱，希望議員用詞較為溫和，林卓廷即指，自己稱張建宗是「長久」的「久官」而非「狗官」。張建宗又指，健康碼的用途在於通關之用，強調選擇權在於用家。林卓廷追問，政府能不承諾不會在香港推行健康碼，張建宗稱，現階段無意推行，重申健康碼適用於通關。

【14:31】內會主席李慧琼宣布開會，民主派議員隨即在座位上舉起寫上「721鐵證如山」的標語，並大叫「721鐵證如山」、「政治檢控，顛倒黑白」等口號。李慧琼促在坐議員停止叫囂，以及與今日議題無關之標語，否則叫保安移走。

【14:26】民主黨、公民黨、專業議政及議會陣線都有議員出席內會。

張建宗冀不同政黨議員心平氣和 齊心抗疫

【14:10】張建宗向傳媒表示，今次率領10多名政府官員出席立法會會議，彰顯政府高度重視行政立法關係；又指今次為人大決定延任議員不少於一年後的首個正式會議，特別有意義，希望不同政黨的議員能心平氣和，齊心抗疫，當前急務是盡快令香港重新出發。

普及社區檢測將於下周二（1日）開展，張建宗強調檢測對切斷社區的隱形傳播鏈相當重要，又表示計劃屬自願性質，呼籲市民要自動自覺、為己為人為香港踴躍參與。他重申，市民的個人資料不會離港，完成後會盡快銷毀樣本。張建宗指，政府的抗疫工作斥資共2800億元，佔本地GDP的10%，預料政府今年度的財赤龐大。

被問及721事件，張建宗強調警方絕對依法辦事，若沒有證據在法庭亦不能站得住腳，在司法獨立下法庭必會公正審判。被控暴動罪的林卓廷經過，於張建宗身後高呼「shame on you」及舉牌「721鐵證如山」，張建宗隨即轉身離開。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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【01實測咽喉拭子採樣】

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林卓廷：更堅定留任意志 今一定會出席內會

民主黨立法會議員林卓廷中午就721被捕召開記者會，回應警方721說法時強調，經過721被捕事件，令他更堅定留任的意志，不要讓民主派聲音在議會內變得薄弱、甚至被消失，今日一定會出席內會。

▼林卓廷一方7.21元朗黑夜事件重組▼

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▼7.21元朗黑夜事件▼