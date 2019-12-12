氣候少女成風雲人物　青年力量對世界之啟示

美國《時代》雜誌周三（11日）公布2019年風雲人物，由16歲瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）當選。她以直白及尖銳的語言，喚起世界對氣候議題的關注，甚至掀起各地推動社會改革的青春風暴，當選年度風雲人物不難理解。社會問題須由青年勇敢提醒，反映世界已病入膏肓，成年人應三省吾身，反思及承擔自己於當前危機下應有的責任。

《時代》雜誌每年選出風雲人物，揀選當年最具影響力（不分正負面）的人物、團體、甚至是物件及概念。今年風雲人物的最後五強包括「香港示威者」、美國眾議院領袖佩洛西（Nancy Pelosi）、美國總統特朗普、令特朗普面臨彈劾的「告密者」，以及瑞典環保少女通貝里，通貝里最終獲《時代》編輯肯定，成為有史以來最年輕的風雲少女。

觀乎歷史，風雲人物多為國家元首、企業總裁等具權力人士，如布殊、奧巴馬、普京等人。近年多了社會賢達以外人士獲選，過去三年之風雲人物為「#MeToo」運動中的「打破沉默者（The Silence Breakers）」，稱為「守護者」（The Guardians）的被打壓記者，以至今年還未成年的少女通貝里，或多或少顯示社會由下而上的影響力愈見活躍，提醒社會任何人不應妄自菲薄，每個人均具有改變社會甚至震撼世界的影響力。

16歲瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）登《時代》2019年度風雲人物。（《時代》封面截圖）

為何通貝里可震撼世界？

《時代》以「青年力量」（The Power of Youth）為題，總結年僅16歲的通貝里如何從隻身抗議，演變成席捲全球的氣候抗爭，甚至是一場由年輕人帶領的抗爭傳奇。源起於去年8月，仍為初中生的通貝里展開其個人微小的抗議，逃課至瑞典議會門口抗議，要求瑞典政府按「巴黎協議」減少碳排放量，直至9月瑞典大選完畢。沒有政黨背景及機構支持，通貝里的抗議只為手持自製標語到國會前默站，惟陸續有人加入其「為氣候罷課」（School Strike for Climate）的行動，甚至引起世界各地關注，迄今促成超過400萬年輕人加入其氣候罷課行動，通貝里亦已出席無數的演講、會談，甚至在聯合國氣候行動峰會與各國元首會面。短短的16個月，通貝里的抗爭行動已無人不知。

正視氣候議題、要求國家減排等縱為老生常談，而通貝里亦無任何對解決氣候危機的新點子，然而她卻能夠引來數百萬計人的共嗚，造成跨越全球的影響，與其直白及尖銳的語言不無關係。最為人嘖嘖稱奇，要數通貝里剛在聯合國氣候行動峰會的演說，當中她不下數次直斥當權者「豈有此理」（How dare you），竟敢漠視當前危機，如她批評當權者：「你們以空洞的言辭奪去我童年的夢想。但我已算是較為幸福，有更多人正在受苦、甚至面臨死亡，整個生態系統亦正在崩壞。我們正處於大滅絕的開始，但你們關注的只有金錢及外部經濟增長的童話，豈有此理」，一語道破無意承擔減排責任、只顧追求物質增長國家的虛偽。

在通貝里過去一年的號召下，環保示威活動發展成全球運動。（AP）

不負責任的上一代

氣候少女頓然成世界所注目，同時亦面對不少批評及負面攻擊。美國總統特朗普稱通貝里為一位「期盼璀璨、美好將來、相當樂觀的少女」，實為嘲諷她過份天真；俄羅斯總統普京甚至暗批通貝里不幸被政治人物所利用。除了具權勢人士的不屑，亦有民眾對通貝里口殊筆伐，如批評她的生活仍未「走塑」，質疑這位關注環保議題的少女言行不一，甚或虛偽。

通貝里直言不諱挑戰忽視氣候正義的大國，自然遇上既得利益者的批評。但正如氣候少女所言，大國的批評正顯示社會正在改變，要求改變者才會被視為「威脅」，追求公義者實無應懼怕之處。但另一方面，通貝里短時間內被冠上無上的光環，民眾要求其「偶像」須具嚴格的個人操守，雖然批評或有一定的道理，但也可能忽略了其為年僅16歲的少女，要求她無可挑剔，過着「林超英」式的低碳生活，或許過分嚴苛，甚至教外界焦點轉移至其個人錯失，而非所倡議的重要訊息，實為可惜。

對通貝里口誅筆伐，令人忘記當今世界真正之問題為社會複雜議題久未解決，要年輕一代起來直接挑戰上一代。以迫在眉捷的氣候危機來說，不少大國仍然無意承擔責任。聯合國於2015年簽訂《巴黎協定》，目標為將全球平均氣溫升幅控制於工業革命前水平的低於2度之內，甚至須致力控制之1.5度之內，各國須在2030年前將溫室氣體排放量較2010年水平大減45%，方能在本世紀達成目標。可是，諸如俄羅斯般的石油出口國卻無意減排，號稱自由大國的美國甚至將退出《巴黎協議》，成年人如此執迷不悟，難怪年輕一代奮起抗議。通貝里現象不只關乎環境議題，對其他社會、經濟等問題亦有啟示，成年人均須反省。