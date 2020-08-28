新冠肺炎〡葉劉懷疑黑社會是隱形帶菌者　張建宗：將意見交保安局

第三波疫情持續，立法會今（28日）召開特別內務委員會，討論抗疫工作的最新情況和相應措施。會上不少議員全民檢測的效用以及「健康碼」進展。新民黨主席，立法會議員葉劉淑儀表示，政府一直聲稱要在社區找出隱形帶菌者，「社會上邊啲隱形帶菌者，我懷疑係黑社會個啲」。 葉劉稱，有報章指出，警方日前搗破多個地下賭檔並拘捕多人，「呢啲人唔會自動去檢測，查唔到佢地去咗邊」，問及局方會如何處理。張建宗承認，地下活動較困難處理，但認為病毒不認人，呼籲大家為自己、為親人應進行全民檢測。葉劉隨即稱，「善良嘅當然會啦」，但強調舉行地下活動的人需「搵食」，再問局方會如何處理，會否叫市民舉報以及加緊巡查。張建宗稱，局方一定會跟進，會將意見交給保安局交流。

張建宗承認，地下活動較困難處理，但認為病毒不認人，呼籲大家為自己、為親人應進行全民檢測。（高仲明攝）

葉劉續指，早前接獲市民投訴，該大廈出現肺炎個案，惟政府沒派樽給予他們做檢測，現在疫情受控他們已認為沒逼切，希望局方解釋全民檢測整體有何好處。張建宗稱，全民檢測計劃是自願和免費，亦是公民責任，他呼籲市民應齊心進行檢測，相信會切斷隱形傳播鏈。

謝偉俊：我唔係要同民建聯爭寵 佢哋永遠都係最叻架啦

立法會議員謝偉俊表示，政府的措施是藥石亂投，例如保就業計劃中有多個漏洞，沒有保障員工得到補助，更有不少僱主濫用支薪補助的例子。謝偉俊提出，政府應研究及改變MPF的制度，容許MPF供戶自行拿到強積金戶口的錢，而保就業計劃亦可考慮參考新加坡以MPF計算，保障僱員權益。

張建宗回答時指，對於容許僱員使用其供款累積權益，早前民建聯曾表達相關建議，就此感謝民建聯清晰的意見，謝偉俊聞言大聲回應指，「我唔係要同民建聯爭寵，佢哋永遠都係最叻架啦」，強調自己早於大半年前已提出有關建議，但張建宗現時才表示第一次聽到，證明過去一直沒有聽取意見，「難怪會話洗碗都係咁好嘅工啦。」