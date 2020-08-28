全民檢測｜港府歡迎「國家隊」抵港　林鄭：代表全港市民致謝

因應本港將舉行的普及社區檢測計劃，港府今日（28日）在中山紀念公園體育館舉行歡迎內地核酸檢測支援隊抵港的儀式，沒有邀傳媒出席。特首林鄭月娥出席儀式時致辭稱，代表全體香港市民向支援隊成員致謝，並視察體育館內已準備就緒的臨時氣膜實驗室。 林鄭透露，目前已有220多位支援隊成員在港準備工作，又指近日的疫情雖然較早前緩和，但情況尚未穩定，檢測計劃有助找出隱性患者，她呼籲大家積極參與。

政府新聞處發稿公布，​行政長官林鄭月娥今日到中西區中山紀念公園體育館出席歡迎內地核酸檢測支援隊抵港的儀式，並視察體育館內已準備就緒的臨時氣膜實驗室。

林鄭月娥致辭時感謝中央政府回應特區的要求，組成支援隊伍和提供所需資源，短時間內大幅提升香港的檢測能力，讓特區政府可以推出大規模的普及社區檢測計劃。她代表全體香港市民向每一位支援隊成員致謝。

內地支援隊已有220人抵港

林鄭月娥又歡迎支援隊總領隊、國家衞生健康委員會醫管局副局長李大川，今早率領160多位支援隊成員抵港，當中除國家衞健委人員及來自廣東的隊員外，亦包括十多位分別來自福建及廣西的隊員。連同本月初最先抵港的10位先遣部隊成員和支援隊隊長余德文，以及上星期抵港的50位成員，現已有220多位支援隊成員在港，為即將展開的大規模普及社區檢測計劃作準備。據她了解，衛健委會按需要協調籌組總共約600人的支援隊來港服務。

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林鄭：市民渴望社交和經濟活動可盡快恢復

林鄭月娥亦視察中山紀念公園體育館共16個臨時氣膜實驗室，了解其設備、檢測程序和運作流程。她稱近日的疫情雖然較早前緩和，但情況尚未穩定，每日仍有一定的確診個案，而且源頭未明的比例不低，顯示社區隱形傳播鏈仍然存在。她指，普及社區檢測計劃能夠幫助本港找出隱性患者，進一步遏止疫情，令市民渴望已久的正常社交生活和經濟活動可盡快恢復。

她強調檢測安全、方便、快捷，同時充分保障私隱，呼籲大家積極參與。

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