有傳媒指朱耀明涉安排李宇軒等潛逃台灣　朱：完全失實、居心叵測

廣東省海警日前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10多名「涉嫌非法越境人員」。據報船上有12名香港青年中包括早前因涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕，現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。 佔中發起人之一朱耀明今日(29日)發聲明指，《大公報》稱有關偷渡運作幕後黑手是台北濟南基督長老教會黃春生牧師，並與他「相熟」。朱耀明指，自己並不認識黃春生牧師，亦從未與對方見面或以其他方式聯繫，批評全篇報導涉及他的內容完全失實，暗示他參與安排偷渡計劃更是居心叵測。

朱耀明指，自己無參與12位抗爭青年，包括「香港故事」成員李宇軒的逃亡台安排。

朱耀明在聲明中引述《大公報》報導指，黃春生牧師「關注香港黑暴，是因2014年佔中判囚獲緩刑的朱耀明而起」，更指有「香港牧師朋友」向黃春生透露「暴徒欠缺物資後，他便將台北濟南教會作為供應暴徒的物資補給站」。

朱耀明強調，並不認識黃春生，亦從未與黃牧師見面或以其他方式聯繫。他亦無參與12位抗爭青年的逃亡安排。對於《大公報》捏造事實和惡意暗示，朱耀明表示憤怒並保留採取法律行動的權利。他又說，「傳媒天職應是求真，而非作為政權喉舌」。

傳媒報道李宇軒等12人正在深圳鹽田看守所受查

至於李宇軒等12人潛逃台灣的案件，近日有傳媒將12人的身分全數曝光，當中至少4人是去年反修例時成立的組織「屠龍小隊」成員，已被控暴動等罪名。

今日有傳媒報道，12人目前在深圳鹽田看守所，會由廣東海警局進行初步調查，約一個月內會將被捕人士聯同初步調查資料，一併交予深圳市公安局作深入調查。

保安局昨日回覆傳媒查詢時指，香港警務處已接獲有關12名香港居民被採取刑事強制措施的通報，會了解他們的情況，警方會盡快通知涉案者家屬，特區政府會按其家人意願提供適切協助。

偷渡台灣12名港青有案在身