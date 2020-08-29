政研會鄧德成申請港台廣播處長　惟或不符須有15年廣播業經驗要求

親建制團體香港政研會主席鄧德成今日（29日）表示，昨日（28日）已提交應徵香港電台廣播處長一職的申請書，稱自己不熱衷權位，但認為現時本港媒體「歪風處處」，需要撥亂反正及推動港台改革，故此應徵港台廣播處長。 鄧德成的申請書中提到，認為港台廣播處長是政府內捍衛及平衡言論自由最重要的職務，批評近年本港傳媒操守衰退，充斥假新聞及偏見，認為下一任廣播處長最重要的職責，是重建市民對港台的信心及信任。鄧德成又提到，自己有在親建制媒體《點新聞》擔任節目主持。惟《點新聞》於2016年成立，鄧德成或不符合廣播處長須曾任職廣播業或與傳媒相關範疇最少15年的入職要求。

香港政研會主席鄧德成表示，現時本港媒體「歪風處處」，需要撥亂反正及推動港台改革，故此應徵港台廣播處長。（資料圖片／王潔恩攝）

鄧德成的申請書又提到，自己有着管理親政府網上論壇等社交媒體的經驗，同時是建制團體香港政研會的領袖，曾兩度發起包圍香港電台大樓行動。

現任廣播處長梁家榮早前公開指，將不尋求續任，商務及經濟發展局其後就執掌香港電台的廣播處長職位刊登招聘廣告，月薪達25.1萬元。申請人條件須具最少15年任職高層職位的經驗及相關廣播行業經驗， 可應付本港公共廣播服務演變及廣播行業和市場科技發展所帶來的變化等條件。廣播處長的職責列明包括確保遵守港台約章、協助局方適時檢討及作所需跟進行動、及「建立港台問責企業文化」等。