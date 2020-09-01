專訪｜田北俊倡單獨調查7.21、8.31　「北京、港人雙贏局面」

昨日（8月31日）是8.31太子站事件一周年。8.31連同7.21元朗襲擊，是修例風波之中的兩宗重大事件，至今仍爭論不絕。其中在7.21事件中，被白衣人打傷的民主黨立法會議員林卓廷被警方以涉嫌參與暴動罪名拘捕及起訴，引起更大爭議；前日、昨日於太子和旺角都有市民聚集「紀念8.31」。 自由黨榮譽主席田北俊接受《香港01》訪問時提出一個緩解這個心結的方案，建議港府單獨就7.21和8.31兩宗事件作獨立調查，以填補社會撕裂。他認為，這兩件事受到的關注最多，唯有具公信力的調查，才可以重建警隊以至政府的公信力，恢復有效管治，「港人也會相對順氣」；而在後《國安法》時代，特區以至北京政府在國際層面，受到的壓力也能因此大幅減少，是一個雙贏局面。

7.21、8.31：警民最大裂痕來源

去年7.21元朗襲擊，警方未有及時制止白衣人施襲，《傳真社》播出的片段中警方狀似主動讓路予白衣人的車子離開。現場片段所見，白衣人至少有一、二百人，大部分人容貌被清晰拍下，但至今只有45名白衣人拘捕。林卓廷及另外12名人士上周被捕後，亦引起社會迴響，指林是遇襲者，為何也要被捕。田北俊其後在社交網批評：「721係好多香港人心入面條刺，政府若不做到絕對公平、公正和誠實地處理，社會好難和諧，亦很難獲得市民的信任！」

至於8.31事件，警察執法期間被質疑使用過份武力，並波及非示威者、沒有反抗的乘客。記者和急救員其後被驅離車站，出現資訊真空，導致事件陰謀論四起。其中太子站月台「緊急廣播」鐘聲長響，成為部分港人內心揮之不去的陰影。現時每月最後一天，都有人到太子站外「紀念」事件。

為免「削弱警察」 林鄭拒設獨立調查委員會

兩宗事件，導致警民之間裂痕更為嚴重，亦是示威者控訴警方的最主要依據。而監警會於5月發表的報告，對兩件事的描述，被指直接套用警方的說法，並曾誤用親建制陣營的假圖，引起爭議。特區政府其後將報告形容為「香港的真相」，特首林鄭月娥再度拒絕成立獨立調查委員會，指會「削弱警察」。

▼8.31太子站▼

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田北俊認為，7.21事件必須絕對公平處理，才能服眾。（田北俊fb專頁截圖）

田：涵蓋所有事件太難 先集中兩大爭議事件

田北俊看在眼裡，有感過去一年的社會矛盾，並沒有隨時間過去而減退，反而愈扯愈深，黃藍陣營各說各話。他認為，民間五大訴求之中的獨立調查，政府諸多推搪不願意做，但如果先集中兩大爭議事件，工作量大減，政府沒有藉口不做。「修例風波事件那麼多，要逐件查的確很難，但先查7.21、8.31，一定做得到。」

田北俊又提到，監警會沒有調查權力，5月發表報告後，有關7.21、8.31的部分亦引起公眾質疑，已退出其國際專家小組的英國學者Clifford Stott，更批評報告創造「新真相」。以上情況皆令人質疑，監警會報告到底有多大公信力。

「要還警察一個公道，就必須透過有公信力的調查」

他認為要還警察一個公道，就必須透過有公信力的調查，同時調查示威者和警察。他強調，這不是說問題肯定在任何一方，而是現時任何的調查都是警方所作，不會查到他們自己，結論自然偏向一方：「問題是，政府對爭議事件的說法，現時完全偏向藍營、警方的一套，取不到中間的平衡，因為查不到警察，市民當然不服氣。」

田北俊表示，就算政府委任較保守的法官負責，獨立調查都有最起碼的公信力：「政府委任獨立調查委員會後，固然會查示威者，但警方的資料、政府的文件都需要交給委員會，一併審視。那起碼不會像現在般，黃藍陣營都只發布對己方有利的剪接片段，被查的人又不包括警察，那公眾怎會相信調查結果？」他認為，如果政府繼續堅拒獨立調查，「8.31有人死亡」之類的傳言，會繼續無止境地發酵下去：「現在無人能充分證明當日發生什麼事。獨立調查的結果一出來，有沒有（死人）也罷，大家一目了然。」

田北俊認為，應先針對7.21、8.31兩場最大爭議的事件作獨立調查。（資料圖片）

後《國安法》時代 獨立調查助減國際壓力

去年的反修例事件，以至近月中央對港實施《國安法》，引起國際社會對香港的施壓，美國總統特朗普更是明刀明槍。田北俊認為，一個具公信力的調查，既可讓本港市民「順氣」，對於特區和中央政府，都有相當多好處，是雙贏局面。

「《國安法》之下，北京面對相當多外交壓力，不做（獨立調查），會拖累特區政府管治，也間接影響北京政府對外的公信力。獨立調查在國際上有一定公信力，有助特區政府在國際上立足，中央對外辯護一國兩制時，都有更多理據，無論如何對北京都有利。」田北俊如是說。

獨立調查的訴求，自去年6月至今，一度成為整個黃營、中間派以至淺藍陣營的共識，惟因警察極力反對，特區政府始終寸步不讓。田北俊去年也曾聯同自由黨創黨主席李鵬飛（現時已歿）、另外兩名榮譽主席周梁淑怡和劉健儀、黨魁鍾國斌去信特首，要求獨立調查。今日再提類似意見，現實上政府會聽取嗎？

田北俊表示，之所以發起「希望聯盟」，就是想社會有平衡的聲音。他認為政府「唔可以驚咁多」：「政府不需要怕『順應民意獨立調查，會顯得好像怕了示威者』。你不去查，政府欠缺公信力，那才更加弱勢。」他指，林鄭剩下一年多任期，要有效管治下去，一定要先重建公信力，社會才可重新出發，不然民生政策都會寸步難行，動軏被政治化。

田北俊直言，其實全世界的政府都會撐警察，美國如是，白羅斯如是，外國的警暴問題甚至有可能比香港嚴重，但在後《國安法》的香港，通過公允的調查挽回民心，以及政府的公信力，對當下局面最有幫助，「除非政府覺得有什麼事情『唔見得光』，那就另作別論。」