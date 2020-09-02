元朗區議會跟進721　民政署拒秘書服務　黃偉賢：堅持自行開會

民主黨立法會議員林卓廷近日就7.21事件被控暴動罪，引起社會嘩然。元朗區議會昨日（1日）原定於大會上跟進7.21事件、警方限聚令執法等問題，惟民政專員以超出區議會職能而拒絕提供秘書服務。 元朗區議會主席、民主黨黃偉賢今日（2日）出席網台節目《議會內外》時，就稱會堅持在區議員辦事處開會，基於《區議會條例》列明主席有權決定何時何地進行會議，秘書處需承認有關正式會議並協助紀錄。

黃偉賢接受劉慧卿訪問，重提721事件時間線。黃偉賢指，7月2日朗屏行人天橋出現第一幅連儂牆，當時鄉事代表於區議會上表示「淨係貼野就由佢」。及至11日7的十八鄉鄉事委員會就職典禮上，中聯辦新界工作部部長李薊貽稱，「愛國愛港的村民不要讓暴徒進入元朗搞事」，黃偉賢認為是鄉事的動員，言論一出便有人破壞連儂牆。

指自己當晚險被襲 敲警車門求助警無理會

黃偉賢表示，即使警方及民政署不配合，元朗區議會的工作小組仍會繼續721的調查工作，在徵詢法律專家意見後會提交報告。他又指，曾多次致函警方，問到是否曾邀請立法會議員何君堯等，作為目擊證人接受調查，惟警方一年來一直沒有回覆。黃偉賢亦憶述指，721當晚有白衣人衝向自己企圖施襲，恰巧有警車經過，黃敲門要求協助，車上警員聽畢未有理會揚長而去，自己向警方投訴後同樣一直未被處理，慨嘆不敢想像警民如何可以重建互信。