新冠肺炎｜員工放無薪假仍提出可遲出糧　幟哥感激有義氣助過難關

新冠肺炎肺炎疫情下，食肆哀鴻遍野。名廚「幟哥」黃永幟為龍皇集團主席，他接受《香港01》專訪時直言，現時情況不能與以往社會風浪相比，「一次過撬清現金，仲債務縷縷，點搞？」，他不停說「唔係好頭痕，係極度頭痕！」業主無情，甚至斷水電、關冷氣，但他感激也遇上「患難見真情」，是最基層的一班人，「我啲員工主動話可以遲出糧，我真係好感激，好唔識講……公司無事，我好想補償佢哋。」 一件影響全社會的疫情，「幟哥」受到社會最有錢的一班人「壓榨」，卻得到一同受苦的基層扶持安慰。

龍皇集團因疫情而陷入財務緊張，老闆黃永幟感激員工主動提出可遲出糧，形容是「患難見真情」。（梁鵬威攝）

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如果公司企得返起身，我下年一定補償佢哋，有花紅人人分。 龍皇集團主席黃永幟

「幟哥」黃永幟為龍皇集團主席，他感激公司員工提出延遲出糧，一同渡過艱難時刻。（梁鵬威攝）

每店有40多名員工 本月放6日無薪假

食肆晚上6時後禁堂食，已實行一個月，大部份食肆受到嚴重影響，尤其中高檔次的酒樓和餐廳，吃品質、服務等的影響更大。《香港01》記者相約「幟哥」到他開設位於新蒲崗的分店訪問，接近下午茶完結的時間，仍有不少食客，「其實住宅區有得做！但商業區反而唔得啦，得一輪客，食肆好靠晚飯頂住，但無得做。」

現時，龍皇集團旗下酒樓只有黃埔分店設晚市外賣，其他通通休息。黃永幟他直言無得做，現時每店有40多名員工，本月平均要放6日無薪假，「防疫抗疫」基金中，他可獲20多萬元資助人工，但仍要每月每店花上接近50萬元人工，坦言非常難捱，「你要明白，我一個廚師都（每月）5萬人工，我得黃埔客最會買外賣，但我哋都要做六折，平日得5,000蚊生意，人工都畀唔到啦！」他強調每月的租金支出才最大壓力。

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許諾「企得返起身」 分花紅予員工

黃永幟受到業主追租，欠租不足一個月已被斷水電、關冷氣，身心疲憊，銀行耍手不願協助，徹夜難眠。有一批人將老闆看在眼內，幟哥歎息了一下說，患難見真情，「我啲員工主動話可以遲出糧，可以遲一個禮拜，我真係好感激，如果公司企得返起身，我下年一定補償佢哋，有花紅人人分。」

名廚「幟哥」黃永幟旗下龍皇集團於本港有7所分店，疫情下受到嚴重影響，租金要借繳付。（梁鵬威攝）

高鐵通車所賺 因疫情蝕凸

幟哥說，受惠高鐵於2018年通車，內地高端消費客到港，設於環球貿易廣場（ICC）101樓的龍璽生意額急升。但去年後受社會事件影響，生意有所下降，但也不及今年的疫情影響，形容「一鋪清袋」，「之前賺到嘅，一次過撬清現金，仲債務縷縷，點搞？」

他每星期相約業界、議員商討外，每晚相約數個酒店同業老闆到家裡對飲「放負」，「我哋好似鬥慘咁，以前談笑風生，而家就大力呻有幾慘。」

指上海、澳門政府「做得好好多」

幟哥不滿港府的政府一面倒，完全漠視業界的生存空間，不平衡，「呢個政府真係唔聽人講，想大家攬埋一齊死，咁落去好多人無工做，行政人員有啲係不明白業界嘅，我哋畀意見你，你又唔聽，原本呢啲事可攞分，而家乜都冇啦！」他比較同樣設有分店的上海、澳門，兩地政府要求業主減租、補貼等政策，大有不同，指他人「做得好好多」，盼政府能以民為本，及早放寬食肆限制，「你唔好話到9月中，過多一星期唔開我都唔掂，我而家已經唔係諗下個月點算，係下禮拜點算。」