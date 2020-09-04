田北俊、周梁淑怡牽頭　希望聯盟去信林鄭　促獨立調查7.21、8.31

自由黨榮譽主席田北俊牽頭成立的希望聯盟今天（4日）去信特首林鄭月娥，建議林鄭成立獨立調查委員會，調查去年「7.21」和「8.31」事件，認為只有真相，才能令對立的雙方各讓一步和反思對錯，社會才能團結前行。

自由黨榮譽主席田北俊牽頭成立的希望聯盟今天（4日）去信特首林鄭月娥，建議林鄭成立獨立調查委員會，調查去年「7.21」和「8.31」事件。（高仲明攝/資料圖片）

田北俊、自由黨榮譽主席劉健儀和周梁淑怡、自由黨黨魁鍾國斌及自由黨成員林文傑以希望聯盟名義去信林鄭月娥。他們在信中指出，希望聯盟仍相信成立獨立調查委員會調查整個《逃犯條例草案》爭議的整個過程，是最理想的做法，但他們承認當中的工作牽連甚廣，基於曠日持久，現已是一件幾近不可能的任務。

不過，聯盟認為不能將市民在街上親身經歷的不愉快事件置之不理，做法只會令市民的反感甚至對警察的敵意繼續發酵，其中去年7月21日和8月31日所發生的事件，是被視為警方跟示威者對立的轉捩點。

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聯盟在信中指出，「8.31」事件因一些未能證實的人命傷亡傳言而瘋傳，相關的報導和傳聞大大削弱普羅大眾對警隊的信任，縱使警方辯解當時只是採用必要武力，但也屬徒然；與此同時，部分警員面對市民的怨懟和批評，特別一些他們認為是不斷針對警察的不公平指責，也會愈感憤慨，認為不應讓這種負面關係繼續惡化下去的。

因此，聯盟建議林鄭成立獨立調查委員會，調查去年「7.21」和「8.31」事件，認為只有真相，才能令對立的雙方各讓一步和反思對錯，社會才能團結前行，他們說：「作出這樣的一個調查。無疑可向世界展示出香港會一如既往，按照一國兩制行事，就像任何一個開放的社會般，敢於以高度透明和誠信反躬自省，化解一切分歧。」

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