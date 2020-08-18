01專訪｜林鄭連任凍過水？田北俊：換人居多　笑指特首是苦差

原本被視為「終局之戰」的立法會選舉突然押後，人大常委會一錘定音安排所有議員過渡延任一年。政圈開始把話題轉向下一場選舉，一年半後的2022年特首換屆。 縱橫政商界的自由黨榮譽主席田北俊接受《香港01》專訪，細論政經局勢。談及林鄭月娥的連任之路，他認為香港特首越來越難做，「要站在香港人一邊，又要站在國家一邊，又無端端被美國制裁，以前做特首哪裏想像到這種情況？」他形容是一份苦差事，質疑現時還有誰會願意接火棒。田北俊相信，實際情況要視乎兩年後的形勢，認為北京會考慮香港民意，「照現在這種民意，都是換人居多，除非兩年來市民對她的看法有所改變。」

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自從人大通過香港《國安法》立法決定，美國宣佈對香港進行制裁，中國亦以強勢舉動反擊，香港彈丸之地成中美博弈場所。就在訪問前數日，港府高調亮劍，逮捕壹傳媒創辦人黎智英，消息登上多間國際傳媒頭版。

不願見黎智英被移送內地受審

面對連串社會動蕩，商界普遍選擇作壁上觀，田北俊表示，商界大部份對通過《港區國安法》大致上沒有反對，要視乎實際操作情況，「這幾天已經拘捕了黎智英，很多人都會觀察未來動向。

「如果只有極少數人要移交內地，我希望不包括泛民議員，或者黎智英。」田北俊解釋， 所謂「極少數」應該要牽涉高層次政治問題，例如有外國間諜在香港被檢控扣押，中央認為港府缺乏經驗處理而要送返內地，「而不是指我們香港的這批議員，甚至7月1日前（國安法生效前）曾經去過外國遊說的人。」

美國總統大選臨近，特朗普頻繁打出「中國牌」試圖為自己加分。（AP） 商界冀白宮換人迎中美關係轉機 金融投資業受中美貿易戰波及，田北俊指，原本在美國上市的中資企業早前紛紛回流香港上市，從這方面看有利帶動香港金融市場。但美國出招制裁後，令美資機構不敢再在香港投資。不過，田認為外資無必要撤資，「即使你(公司）搬去新加坡都沒有好處，當美國政府要制裁某間中資公司，無論辦事處在香港或是新加坡都一樣。」 田北俊續指，中美交戰之下商界實質無計可施，只能採取觀望態度，短期變數是美國總統大選，「美國民調都認為特朗普會輸，如果新政府上場，是否可以期望與中國敵視態度可以緩和？」

倡有限度開放內地團刺激消費

田北俊指，本地從事酒店旅遊、餐飲零售的打工仔數十萬，疫症之下封關打擊基層收入。他提議政府可以對內地部份確診個案少的地區放寬檢疫，例如北京，開放當地旅行團及自由行來港，並豁免14日檢測期。認為措施可以幫助本地經濟復甦。