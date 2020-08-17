專訪│田北俊籲政府勿再突襲式增「DQ」紅線：對建制選情有反效果

政府以疫情原因押後九月立法會選舉，人大常委會迅速通過《決定》全體立法會議員延任一年，外界正聚焦民主派會否接受這個破天荒安排。其實除此以外，如此一次史無前例的大事件，可討論的地方還有許多。 原定派出3人參與今屆立法會選舉的「希望聯盟」召集人、自由黨榮譽主席田北俊接受《香港01》專訪，細論政經局勢，訪問中不改「壞孩子」本色再次跟政府唱反調。他批評政府今次「DQ」12名民主派參選人的舉動欠法度，在提名期後才劃出紅線，直指未見過有任何民主國家可以這樣做，笑言正力爭連任的美國總統特朗普應該會「恨到發慌」。 田又認為，若選舉主任對「紅線」的定義不清晰，只會令市民不服氣，盲投泛民「Plan B」，對建制選情造成反效果。

田北俊籲政府勿在民主派人士參選後才突增「DQ」紅線，認為有關做法隨時會招來反效果。（資料圖片／張浩維攝）

憂DQ紅線模糊 選民不憤之下盲投「Plan B」

今次立法會選舉可謂創下多個紀錄，不僅開下選舉延期的先河，還一口氣將12名非建制派參選人拒諸門外。「對於要簽確認書這件事，我一直是有點質疑。」田北俊的解釋再次展他那種建制「異類」的風格。他半開玩笑地說，全世界沒有任何一個民主選舉國家，執政者可以審核其挑戰者的入閘資格，笑言相信美國總統特朗普也「恨到發慌」想引入這種制度，「佢審完一輪，拜登都唔駛選啦。」

田北俊又指，近年選舉主任對「紅線」的定義越來越多，他認為政府應事前清楚界定紅線，例如支持港獨或觸犯國安法四宗罪等，而非在參選人報名後突然新增「紅線」，這樣只會令市民不服氣，認為政府封殺其支持的侯選人，造成反效果：「被DQ 的人無論推任何人出來作『Plan B』，就算是（市民）不認識的、沒有政績的，選民都會閉著眼投票支持。」

田北俊曾與「希望聯盟」三子討論來年去向，惟三人都沒有答案。田指自己主張中間路線，希望社會和諧，但現時也感心淡。（高仲明攝） 「希望聯盟」明年再戰立會？田：感心淡

田北俊今年3月才成立的「希望聯盟」，原定派出袁彌昌、潘焯鴻，李啟迪3人初試牛刀。面對立法會選舉突然押後一年，田北俊透露曾與三子討論過去向，惟三人都沒有答案。田指自己主張中間路線，希望推動社會和諧，但現時也感心淡，「如果中美情況這樣，香港夾在中間，如何能有和諧？」 田說到最後，終歸都是一句「政治一日已嫌長」，一年後實在太遠，難說屆時三人是否還對政治有興趣。認為最關鍵是他對明年選情的評估會否和今年一樣，「可能結果是37至38個建制，對32至33個泛民，這種情況下我們的3票便成為關鍵；但若然我們的幾票根本不關鍵，意義就不大了。」

對來年施政毫無期望 嘲形同「看守政府」

全國人大常委會早前終就未來一年香港立法會「真空期」通過終極方案，由現有66位立法會議員原班過渡，4名被選舉主任取消參選資格的現任民主派立法會議員全數「平安著陸」過渡。不過，田北俊不諱言，對未來一年的立法會毫無期望，亦覺得議員無公信力，「市民選你出來做四年，只是因為疫情做多一年」。

他坦言，政府為應對疫情，對其餘事務沒有投放心機，未來一年形同「看守政府」，不認為施政報告能有什麼鴻圖大計，也沒有市民相信政府能落實任何大計。唯一重點是通過財政預算案，而建制派立法會議員已夠票數通過，政府不會肉緊提升「質素」。他笑指無論對建制或泛民議員而言，都值得恭喜，「個個有糧出，又唔使點開工，也算是一份好工。」

特首林鄭月娥預告研推「境外投票」，認為香港現在融入國家發展大局，粵港澳大灣區是一小時生活圈，應該要尊重當地港人的選舉權。田北俊卻對此舉感到擔憂，質疑投票制度是否足夠成熟，可妥善安排大灣區港人在當地投票。

他認為，從大灣區來回香港路程不遠，即使要選民抽空回港投票亦只需數小時，無需要為此「點着個大火頭」，加上港人對內地的監管機制不信任，易招「造假」批評，以及公平原則下或須開放其他地區旅居港人在當地投票，耗費大量人力物力，認為不值得做。