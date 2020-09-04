全民檢測︳林鄭訪跑馬地、伊館檢測中心　籲市民把握機會登記檢測

政府自9月1日起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，今天（4日）決定延長計劃4天至9月11日，市民可於明早起預約9月8日至11日的時段作檢測。 特首林鄭月娥今日傍晚到位於跑馬地黃泥涌體育館和灣仔伊利沙伯體育館的社區檢測中心，了解中心自普及社區檢測計劃在9月1日推行以來的運作情況，並為醫護和工作人員打氣。林鄭月娥感謝衞生署同事自今年初疫情開始後一直站在抗疫的最前線，充分體現他們的專業精神，為公共衞生作出貢獻。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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林鄭月娥今天在公務員事務局局長聶德權及食物及衞生局局長陳肇始陪同下，到訪黃泥涌體育館社區檢測中心。政府新聞稿指，該中心的醫護人員來自養和醫院，林鄭月娥聽取養和醫院院長李維達介紹該中心過去數日的運作情況，並與醫護和工作人員交談，感謝他們的付出。

林鄭欣悉養和醫院為響應政府早前向醫護界發出的呼籲，組成了一支超過200名包括醫生、護士和物理治療師的醫護團隊，在兩個檢測中心為市民提供採樣服務，她感謝養和醫院積極支持普及社區檢測計劃，讚揚他們是政府重要的抗疫夥伴。

林鄭月娥一行其後視察伊利沙伯體育館的社區檢測中心，該中心由衞生署牙科及護士職系人員負責整體運作，林鄭月娥聽取衞生署署長陳漢儀匯報中心連日來的運作和市民的反應。林鄭月娥感謝衞生署同事自今年初疫情開始後一直站在抗疫的最前線，充分體現他們的專業精神，為公共衞生作出貢獻。

林鄭月娥在視察期間亦與接受檢測的市民交談，欣悉他們對計劃安排表示滿意，呼籲他們也鼓勵身邊的親人和朋友參與。

另外，政府檢視了普及社區檢測計劃的運作數據和經驗，以及市民對檢測服務的需求後，今日宣布決定延長普及社區檢測計劃4天至9月11日，方便更多市民接受檢測。林鄭月娥表示，普及社區檢測計劃找出社區的隱形患者，切斷病毒的傳播鏈，有助香港早日走出疫情。她呼籲市民把握機會，立即登記預約接受檢測。

▼18區社區檢測中心一覽▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼