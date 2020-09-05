健康碼︳稱疫情穩定將落實　薛永恒：初期過境會有配額

政府自9月1日起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，公務員事務局局長聶德權昨天（5日）表示，檢視過去三天運作經驗、數據及市民需求後，決定延長計劃4天至9月11日。 創新及科技局局長薛永恒表示，政府早在5、6月已經準備好通關用的健康碼，奈何預備開展時本港就出現第三波疫情，故此「煞咗車」，又指如果疫情穩定，香港健康碼便會落實進行，方便市民通關。他指通關須有序，進行相信會有配額制。

創新及科技局局長薛永恒表示，政府早在5、6月已經準備好通關用的健康碼，奈何預備開展時本港就出現第三波疫情，故此「煞咗車」，又指如果疫情穩定，香港健康碼便會落實進行，方便市民通關。（資料圖片）

薛永恒表示當局預計冬季時疫情將反覆，正計劃於未來一、兩周再派發銅芯抗疫口罩。（資料圖片）

薛永恒表示，市民可在過關前上網預約配額，然後到衞生署指定檢測中心做測試，如果結果是陰性，市民可以上衞生署網站下載健康碼。港康碼申請人要提供過關時需用到的個人資料，例如姓名、出生日期、證件號碼及電話等，並附有申請人進行檢測的中心名稱和檢測結果。若申請人同意，就可將其港康碼內的資料轉移至內地，並取得「粵康碼」及「澳康碼」，離境後將毋須接受14天強制檢疫。薛永恒又稱香港與大灣區連繫密切，認為盡快恢復過境人流重要，日後亦可與各地政府磋商，讓香港市民使用健康碼，前往世界各地。

薛永恒續指，政府正研發「感染風險通知」手機應用程式，會給予的士、食肆等二維碼，透過程式再掃瞄二維碼，程式會記錄機主行蹤，例如機主曾坐過的士，若該名的士司機之後確診，程式會告知機主感染風險。他指港人關心私隠，可以自行決定是否下載程式及是否掃瞄「二維碼」，所有資料亦無中央台，「係記你自己手機嗰度」，不會上傳。

最快下周再派銅芯抗疫口罩

港府曾於5月時派發銅芯抗疫口罩，被問到政府何時會再派口罩，薛永恒表示當局預計冬季時疫情將反覆，正計劃於未來一、兩周再派發銅芯抗疫口罩。他稱本來想於7月初派第二輪口罩，惟當時出現第三波疫情，為減少派口罩時的社交接觸，及考慮到市面上的口罩供應穩定，決定延後派口罩的時間。

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