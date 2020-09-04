民主黨民調九成半失業者無攞綜援　逾半不合資格　倡再全民派1萬

疫情持續，民主黨今日公布網上民調結果，1,024名受訪者中有36.8%正失業，當中95.8%失業者都沒有申請綜援，當中近六成半人不符合綜援申請資格。民主黨主席胡志偉指，防疫抗疫基金已推出過兩輪，但由於主要針對僱主，依靠僱主延伸至僱員，不少僱員能否受惠取抉於僱主是否接政府的要求分配，但近日不少。 黃大仙區議員張茂清指，數字顯示有62.4%表示未能受惠。他指，慈雲山不少食肆等員工向他們求助，得悉其僱主有申請保就業計劃，但僱員卻被迫放無薪假，甚至被僱主聘請薪酬較低的員工取替，令計劃「只保僱主，不保僱員」。 民主黨建議政府盡快推出第三輪防疫抗疫基金，全民再派錢1萬元，並設立以9,000元的失業援助金，為期半年，及設立為期半年「就業不足補助金」，補足因疫情收入減少至不足9,000元的人士等。

觀塘區議會副主席莫建成（圖右）表示，政府一直不願設立失業援助金，呼籲市民申請綜援，但由於市民要以家庭為單位，收入下跌亦不一定合資格申請綜援。至於在職家庭就業津貼，市民亦有機會因為工時不足等情況所限，無法申請。（高仲明攝）

綜援及在職家庭津貼各有限制 資助僱主難助打工仔

觀塘區議會副主席莫建成在記者會指，政府一直不願設立失業援助金，呼籲市民申請綜援，但由於市民要以家庭為單位，收入下跌亦不一定合資格申請綜援。至於在職家庭就業津貼，市民亦有機會因為工時不足等情況所限，無法申請。

胡志偉批評，政府的援助系統過於信任僱主，但近日警方發現虛假文書騙取保就業計劃案件，亦有大企業本來不受疫情影響，仍可申請補助。他質疑，政府是否願意將援助用於重要的前線員工手上，呼籲政府展開第二輪全民派錢方案，令大家有更多資源面對困難。他又指，在疫情之下政府的財庫儲備的確下跌不少，但仍有8,000多億元。他又呼籲政府下次推出紓困措施，不應只用於被選定的行業，預料市民得到補助後，亦會在本地消費，能刺激經濟。

張茂清指，慈雲山不少人因為居住在疫廈，被僱主要求留家，不可工作。他又提到，網上民調的受訪者以文職工作為主，其次包括零售、飲食等。

對於政府延長全民檢測4日，民主黨主席胡志偉指，全民檢測的反應相對地差，他認為是反映市民不信任政府，故對其倡議全民檢測的成效，有很大問號。胡志偉指，有不少專家學者都表示，全民檢測需要針對性地做、或者配合封關才有意思，認為應做好關口及高危群組，相信會比現時「大海撈針」搜查更好，我認為現時的社區普及檢測計劃有如面子工程，參與人數比政府所希望的少很多，質疑做法仍然沒有對症下藥。