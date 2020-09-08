楊岳橋接班人與梁美芬徒弟辯三權分立　DQ越權？陳曉鋒：他們港獨

上周特首林鄭月娥指香港沒有三權分立，今日（8日）續稱真理愈辯愈明。一度傳出在9月立法會擔任楊岳橋「Plan B」的公民黨大律師梁嘉善，與師承經民聯梁美芬的法學博士（JD）陳曉鋒下午在直播節目辯論此事。梁嘉善反駁律政司司長鄭若驊指，港府香港人理解的三權分立並非執着於字眼，而是三權之間互不從屬、互相制衡的實質關係。 陳曉鋒則強調，從法律角度看，香港的確從無三權分立的實際政治體制，而是行政主導、司法獨立的三權間互有制衡。 梁嘉善指，港府DQ民主派參選及押後選舉，已經超越行政主導，形容為侵犯選舉權的行政霸權，又質疑港府憑何定出不能參選的標準。陳曉鋒反駁，指被DQ人士都是「港獨」人士。 不過觀乎今年參選後被DQ的參選者，不少屬溫和泛民，選舉主任亦無指稱他們是港獨人士。

被問到政府DQ參選立法會人士的行為時，陳曉鋒回應指：「他們港獨」。（資料圖片）

梁嘉善在節目中指，香港人所認為的三權分立，是指行政權、立法權及司法權各有其角色，同時承認在管治上，行政機關有主動角色。不過，她質疑現時港府的行為已不止是「主動」，並引政府DQ立法會選舉參選人做例子。陳曉鋒則回應一句：「他們港獨」。梁嘉善質疑有關人士是否因為港獨而被DQ，但主持人此時介入，指討論的議題並非港獨，暫停了此討論。

梁嘉善則續質疑指，港府的DQ準則，是由行政機關自己所定，認為事件牽涉很基本的選舉權，質疑押後選舉的決定是否超越三權制衡。陳曉鋒回應指，延後選舉的決定由人大常委會，因應行政長官的要求作出，指這是行政主導表現，又形容事件與香港法律無關。

梁嘉善指，林鄭突然說香港沒有三權分立，令人猜測政府嘗試合理化「行政濫權」的行為。（梁嘉善facebook）

梁嘉善質疑：嘗試合理化行政濫權 陳曉峰：通識科教材有不少誤導

至於港府押後立法會選舉一事，梁嘉善稱，當同一地方作為票站有傳染風險，而用作檢測中心則沒有問題，港府雙重標準，這種處事手法難令人放心。陳曉鋒強調一國兩制的初心「是為了國家更加好，香港更加好」，反問如三權制衡就是要「三權打交」？那對香港是否好事？

梁嘉善又指，她唸中學時的教科書已有解釋，三權分立，即三權互相制、互不從屬，認為該理念說法流傳已久，基本法委員會副主任譚惠珠、梁美芬及不少法院判詞都曾引用，多年來一直都無人否定，林鄭卻突然出來說沒有三權分立，令人猜測政府嘗試合理化「行政濫權」的行為。

陳曉鋒回應指，該說法需要視乎語境，強調在法律上本港沒有三權分立，通識科教材有不少誤導、曲解，所以林鄭及教育局局長楊潤雄才要出來澄清。