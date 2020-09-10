林鄭代表市民感謝火眼實驗室內地支援隊等人　籲把握機會參與檢測

政府的普及社區檢測計劃主力由實驗由華昇診斷中心在中西區中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室（即火眼實驗室）進行。特首林鄭月娥今日（9日）傍晚與公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始和政制及內地事務局局長曾國衞到訪，了解實驗室運作情況，並與工作人員見面打氣。 林鄭表示，參與計劃的市民都十分滿意計劃的安排，形容社區檢測站的醫護及工作人員、實驗室檢測人員、包括內地核酸檢測支援隊成員，以及負責物流的人員，都是幕後功臣。她又代表市民向他們致謝。政府今日決定延長普及社區檢測計劃3日至9月14日，林鄭呼籲市民把握機會參與檢測。

林鄭在華昇診斷中心董事長胡定旭陪同下，與實驗室檢測人員交談。（政府新聞處圖片）

林鄭月娥指，雖然第三波疫情近日有所緩和，但普及社區檢測計劃仍正尋找隱形患者，呼籲市民參與檢測，特別是將恢復上班的僱主和員工。

林鄭到訪時，聽取負責實驗室運作的華昇診斷中心董事長胡定旭向她介紹人手安排和工作流程，亦聽取物流及供應鏈多元技術研發中心如何運用科技理順物流安排，確保樣本每日從社區檢測中心安全和準時送抵實驗室。

林鄭月娥亦與在實驗室工作的內地核酸檢測支援隊成員見面，包括8月抵港的支援隊總領隊、國家衞生健康委員會醫管局副局長李大川、支援隊（廣東組）隊長余德文和200多位隊員，與及後來加入的支援隊（廣西組）隊長龐軍、支援隊（福建組）隊長張永裕等300多位成員。