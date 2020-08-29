華昇診斷中心負責中山紀念公園體育館的氣膜實驗室（火眼實驗室）運作，華昇診斷中心是華大基因的合資公司，中心副總經理劉星向《香港01》透露，整個氣膜實驗室是華大的成員及所聘請外判商以16小時建成，不過其後等候消防處、機電署等來檢查等，最終用上兩至三星期才能正式投入運作。 他強調，整個實驗室符合國際的標準，樣本及檢測人員要分開不同路徑進入實驗室，所有人進入中山體育館的範圍要先更衣及消毒，檢測人員進入實驗室會再改穿全套的保護衣。所有樣本會在體育館的地下接收，然後由專用的升降機運送到實驗室，至於人員則要讓一讓樣本，只能夠行樓梯出入實驗室。體育館內又有機械人，提醒進入人員穿保護衣。

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全民檢測｜火眼實驗室設負壓 樣本坐升降機 機械人提醒穿保護衣

入場要過三關 抵氣膜層需穿保護衣

16個氣膜實驗室設於中山紀念公園體育館的二樓多用途主場內，《香港01》記者今日要進入體育館都要先過三關。首先在地下有警員在場駐守，記者要先向保安登記，並要量度體溫，因為升降機已經預留作運送樣本，故大家由工作人員帶領行樓梯到達三樓，而每層都見到有保安把守出入口。

三樓可以一覽16個氣膜實驗室以及工作人員的工作，雖然未正式踏入實驗室範圍，但所有人必須在此換上鞋套，若要進入二樓都必須在此先換上保護衣。二樓即是16個氣膜實驗室所在地，地上有清楚標明工作人員通道及樣本運輸通道的字樣，職員多次提點記者不要越過。

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實驗室內無開放予本地傳媒 只有通訊社發相

華昇副總經理劉星表示，氣膜實驗室符合國際標準，檢測人員進入實驗室後會即時換上更高防護的保護衣，戴上眼罩、面罩、手套，以及高至小腿的腳套。

每個氣膜實驗室都是獨立運作，有設單獨的通風、過濾及換氣系統，一個氣膜實驗室會負責樣本接受準備，另一個負責核酸提取，另一個負責核酸檢測，三組為一個流程，人員毋須步出實驗室，只需要經過連接各氣膜實驗室的小窗傳遞物資，不會接觸，避免交叉感染。

因為衛生關係，二樓多用途主場內的兩個洗手間亦已經停用，所有人離開二樓時便要先除下保護衣。而實驗室內的情況，暫時並無開放本地傳媒拍攝，只透過公關及通訊社發相。

華昇在中山紀念公園體育館內放置了機械人，機械人會提醒大家要身穿保護衣。（高仲明攝）

機械人量體溫噴消毒霧 開聲提醒穿保護衣

有趣的是，華昇在體育館內放置了兩部機械人，機械人會在場館內巡視，它有量度溫度、噴灑消毒噴霧的功能，而且更不時用普通話「開聲」提醒大家要穿上保護衣等措拖。

全民檢測為期不會多於兩星期，按照計劃氣膜實驗室完成檢測後便會拆去。劉星表示，搭建氣膜實驗室時已在體育館主場上加裝木板，以免破壞主場；氣膜實驗室則會放氣，再壓縮收氣，「有啲專家都擔心冬季會有第四波，如果政府到時再做（全民檢測）都好方便，只要再充氣就得。」

▼火眼實驗室 內部曝光▼

▼01直擊火眼實驗室▼

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▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

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