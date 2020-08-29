政府的全民檢測「普及社區檢測計劃」下周二（29日）展開，市民可以自行決定是否參與。華大基因的華昇診斷中心位於西營盤中山紀念公園體育館的氣膜實驗室（火眼實驗室）已完成試運。中心副總經理劉星向《香港01》表示，實驗室每日檢測量為30萬樣本，是暫時上限。 現時共有約200名「國家隊」成員參與檢測工作，華昇會提供培訓及考核，成員必須完成才能夠工作，「我哋仲有香港註冊嘅總化驗師監場，個場有咩事佢會負全責。」

全民檢測｜踩入華昇火眼實驗室 副總經理解釋如何日檢30萬樣本

全民檢測｜華昇火眼實驗室設高溫爐 每日銷毀樣本 無測DNA儀器

西營盤中山紀念公園體育館的華昇氣膜實驗室（火眼實驗室），將在未來的7至14日處理全民檢測計劃的樣本。（高仲明攝）

樣本三合一化驗 每日檢測量增兩倍至30萬

中山紀念公園體育館的16個氣膜實驗室，未來的7至14日將會處理經全民檢測收集回來的樣本。劉星表示，政府經諮詢專家意見後決定，將全民檢測的所有樣本集中在同一地點，所以金域及凱普都退出，只有華昇會參與計劃。

16個氣膜實驗室每日可以處理10萬個單管樣本，按專家的建議，今次全民檢測收集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，將會三個樣本混合成一個作化驗，即每日的檢測為30萬個。劉星指，30萬個檢測量為「日通量」，即每日必定能夠完成的目標。

華昇診斷中心副總經理劉星表示，氣膜實驗室24小時分三更運作，每一需200名檢測人員。（高仲明攝）

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昨日（28日）再有164名內地核酸檢測人員到港，政府亦揚言最多可安排600名內地人員來港協助。劉星稱，由國家隊8月初至昨日，約有200名「國家隊」抵港參與檢測。另華昇則有200人參與，他們雖然同樣來自內地，但早前已根據本港法例取得工作簽證。

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現有400名人員參考檢測 仍需要多200人

為了達到每日日通檢測量達30萬個樣本，氣膜實驗室須要24小時分三更運作。劉星解釋，每一更所需的檢測人員為200人，所以一共便需要600名人員才能夠應付工作。

政府刊憲《醫務化驗師（特別豁免）規例》，臨時豁免國家認可的實驗室檢測人員在港的註冊要求，引起不少爭議，若化驗出問題責任誰屬？對此，劉星認為「國家隊」成員有不同實戰經驗及內地認證，全部都是精英，只是內地及香港的制度不同，專業上並無問題。

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香港化驗師監場 將負全責

不過，劉星承認成員來自五湖四海，為了所有人都能夠達到標準，華昇會提供培訓，成員必須完成考核才能夠進入實驗室工作，「一定要佢哋符合同一個標準。」

責任方面，華昇會安排成員在未來的7至14日只負責一個崗位，不會隨時調動。劉星說：「我哋有個log（簽名冊），佢哋（成員）要簽名㗎，可以追得返」；而且16個氣膜實驗室會依香港法例由本港註冊的總化驗師駐場及監管，「我哋仲有香港註冊嘅總化驗師監場，個場有咩事佢會負全責。」資料顯示，註冊醫務化驗師王世華為華昇醫學特別顧問。

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衞生署會覆核結果 不擔心假陽性

華大試劑在瑞典出現假陽性的新聞，劉星坦言本港亦採用類似的試劑，但並非同一批次。他認為假陽性只是試劑的靈敏感高，「如果要搵出隱形患者，中止傳播鏈當然靈敏高會好啲」，加上衞生署收到陽性結果後會覆核結果，故他不擔心出現假陽性的個案。

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