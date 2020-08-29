政府的全民普及檢測未開始，已經有DNA送出香港的質疑，負責化驗的華昇診斷中心副總經理劉星向《香港01》 否認，指中山紀念公園體育館內的設有至少六個高溫爐，所有陰性結果的樣本會即日高溫處理，不會留過夜。而且所有樣本的運輸由政府物流處安排，全程有GPS定位追蹤，不存在將樣本送離場館的可能。

全民檢測｜踩入華昇火眼實驗室 副總經理解釋如何日檢30萬樣本

全民檢測｜華昇火眼實驗室設高溫爐 每日銷毀樣本 無測DNA儀器

樣本送抵才會拆開 物流署有GPS追蹤

建設火眼實驗室和負責檢測到內地機構華大基因，被美國列入制裁名單，亦因如此，港府全民檢測計劃，亦令有人擔心DNA會被送到內地，但港府多次澄清絕對不會。

華昇診斷中心副總經理回應質疑，強調所有的樣本收集及運送均由政府處理，物流署安排運送的方式，華昇並不知道收到的樣本多少或運送路俓，而貨車及樣本會有GPS追蹤，確保安全，不會送離中山紀念公園體育館，當樣本送抵中山紀念公園體育館才會拆開。

他亦表明，為了統一樣本的運送，政府才會選定中山紀念公園體育館作氣膜實驗室的場所。

全民檢測的樣本運送由政府物流署負責，樣本送抵中山紀念公園體育館才會拆開。（高仲明攝）

體育館內無測DNA儀器

化驗過程可否收集DNA？劉星強調，氣膜實驗室並沒有基因排序的儀器，「做DNA好貴㗎，同驗病毒個價錢差好遠。」

中山體育館內氣膜實驗室外放置了至少六個的高溫爐，確保所有陰性樣本會即日在現場銷毀。他說：「啲樣本入咗高溫爐，咩DNA呀都無晒㗎啦」，加上樣本的試管並沒有市民的個人資料，因此無法分辨身分。至於陽性的樣本則會轉交衞生署再作覆檢。