王于漸倡港府推「港人組屋」　全面重推優化版租置計劃

近年香港貧富懸殊問題惡化，青年向上流機會減，經濟及民生環境艱難，變相加劇社會兩極分化。 香港大學黃乾亨黃英豪政治經濟學教授王于漸認為，要解決香港的房屋問題， 推行「港人組屋」計劃是唯一出路，讓大多數港人以可負擔的價格購買公營房屋單位，才能實現真正的全民共享。

王于漸認為，要解決香港的房屋問題， 推行「港人組屋」計劃是唯一出路，讓大多數港人以可負擔的價格購買公營房屋單位，才能實現真正的全民共享。

王宇漸今日（11日）在團結香港基金論壇上表示，隨着人口壽命的增長，公屋回收速度大大減慢，根據2016年的數據顯示，高達44.2%的65歲或以上住戶都是居住在公屋。此外，房屋供應遠低於需求，私樓房價高企，超出一般市民負擔能力，令等待上樓的市民只能忍受高昂租金，甚至要住在劏房。

王于漸提出，政府應參考新加坡「組屋」模式，推行「港人組屋」計劃，政府同時需作出承諾，讓大多數港人有機會以可負擔的價格購買公營房屋單位。

他指出，推行「港人組屋」計劃的第一步是全面重推優化版租者置其屋計劃，將現有公屋單位以低價出售予現有租戶。此外，政府亦應減免現有「居者有其屋計劃」、「租置計劃」單位等資助出售房屋的補價，使業主可以擁有單位的全部業權。王于漸認為，「港人組屋」計劃可讓近330萬的公屋及資助出售房屋居民受惠，將香港的整體置業率由現時的不足五成，提升至七成以上。

倡港府發展青山靶場 推進長洲以南填海造島研究

王于漸表示，明白建屋的前提是要有足夠的土地，他建議特區政府需盡快落實已規劃的土地發展專案，同時積極開發更多土地，以建立土地儲備，滿足更長遠的土地需求，當中包括在新界地區發展更多新市鎮、發展青山靶場，及推進在長洲以南的填海造島研究，以用作搬遷葵涌貨櫃碼頭，騰空寶貴土地用作住宅等發展。

王于漸認為，當市民成為業主之後，就能透過資產升值獲得財富增長，促進整體經濟發展，實現真正的全民共享。