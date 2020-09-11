課程檢討專責小組月內提交報告　梁美芬倡通識科取消必修必考

教育局早前表示，學校課程檢討專責小組正就通識科撰寫最後報告，預計月內會提交。局方將仔細考慮報告內容及社會各界意見，審慎進行後續工作，如有涉及課程內容或考評改動，會按現行機制交由局方相關組別以及諮詢課程發展議會、考評局等法定組織跟進。 經民聯立法會議員梁美芬今日（11日）召開記者會，呼籲專責小組考慮將通識科由必修轉作選修性質，如果通識科仍然維持必修必考，她會要求取消通識科。梁美芬表示，政府十年前推動通識科時「太心雄」，指現時通識科老師質素沒有保障，不少老師本身是教導其他學科出身，故此對知識沒掌握。她又批評通識科考試沒有明確範圍，教科書只是自願送審，造成碎片式教學，令學生思想混亂，政治早熟甚至以身試法，認為通識科應該取消必修必考。

學校課程檢討專責小組正就通識科撰寫最後報告，預計月內會提交。（資料圖片）

梁美芬認為，通識科不應再列為必修必考科，應將選擇權還給學生，讓學生有更大的自由度去選擇他們有興趣的學科。

梁美芬指，知道有學生因要避開必修的通識科而到外國讀書，又認為必修的通識科會令理科同學感到困難，質疑通識科必修必考的需要。她又認為，必考題中有六至七成的題目是帶有政治爭議，懷疑高中學生能否充分了解概念並作答。

課程內容方面，梁美芬認為通識科的教學內容需是有共識，不宜包含高度爭議性的議題，惟課程專責小組未有廣泛諮詢家長或未來顧主，只是諮詢教育人士，通識老師，質疑有利益衝突。她指通識科的教學成果爭議四起，令家長憂心，又指有家長即使其子女考入名校，但看到學校通識科的教材是刺激敵對仇恨， 亦要放棄名校，將子女送到外國讀書。

梁美芬又提到教育局未有處理教師專業失德的問題，指通常只是以書面勸喻或警告處理專業失德的老師，又舉例有校長因政治壓力，不敢處罰疑專業失德的老師，因此要旁聽該老師所有課堂。她指處罰失德老師不應任由學校處理，教育局應要有指示及承擔，才不會令學校管理層不知如何是好。