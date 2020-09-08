團結香港基金倡通識科設兩評級　教協質疑削重要性「廢武功」

團結香港基金昨日發表有關新高中通識科的研究報告，建議政府保留通識科作為文憑試必修必考的科目，惟將現有七個評級改為合格及不合格兩個等級，並以合格作為大學聯招的學升學要求。 教協副會長、通識科老師田方澤今早接受港台節目《千禧年代》表示，過去業界有好多調查顯示反對取消評級，因為會令學生對該科的關注度及學習動機下降，質疑有關建議是想削弱通識科的重要性，「廢武功。」他又反駁有意見指通識科的考試未能鼓勵學生思考，「咁講所有科都係啦。」他強調，通識科的合格率有約九成，若然修訂為兩個等級，反而不利於對時事有思考的考生。

教協副會長、通識科老師田方澤表示，過去業界有很多調查顯示反對取消通識科評級，因為會令學生對該科的關注度及學習動機下降。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

報告又質疑通識科教科書的審查機制，建議政府須公布教材審查準則，同時將審查範圍擴大至教科書附帶的補充材料。田方澤指，現時教育局已為通識科設自願諮詢機制，有教科書經審查後刪走「三權分立」，引起社會半個月討論，他指，目前教材似乎要通過政府認可才被視為「可靠」，與該科主張多元的原意背道而馳，「係咪唔係支持政府嘅教材就唔用得?」

田認為，通識科有其價值，希望未來教師可以「企硬」維持專業，做到公民教育及批判思考，期望外界可給予空間，令教師可以專業自主。