團結香港基金研究：通識教科書陷入無監管狀態　促擴審查補充資料

新高中核心科目通識教育科近年屢遭建制派人士批評，教育局去年9月底推出高中通識教科書「自願送審」計劃，部分出版社刪減有關三權分立、中港矛盾、六四事件及烏坎村事件的內容。然而，相關做法引起教育界不滿，教協直斥教育局「有政治審查之嫌。」 團結香港基金今日（7日）發表通識科研究報告，提出科目存在五大問題，包括重文輕理及教材缺乏有效監管等。其中，基金會批評教育局沒有就通識教科書建立行之有效的審查機制，「導致教科書内容陷入無監管狀態。」基金會建議，政府須公布教材審查準則，同時將審查範圍擴大至教科書附帶的補充材料。 報告引述調查結果指，97%受訪教師認為，語文能力較佳的學生在通識科享有優勢。由此建議，當局可以考慮只列出及格或不及格兩個評分等級，並加入寫作以外的其他考評模式。

通識教科書「自願送審」計劃後，部分出版社刪減有關三權分立等內容。團結香港基金發表通識科研究報告，批評教育局沒有就通識教科書建立行之有效的審查機制，「導致教科書内容陷入無監管狀態。」（資料圖片）

團結香港基金與嶺南大學公共管治研究部在今年5月至7月，以網上形式不具名訪問71名中學校長及484名通識科教師。結果顯示，在實際教學中有87%受訪教師表示，會以教科書作為主要教學材料。



通識「無需教科書」的理想完全脫離現實需要

研究報告認為，上述結果顯示「無需教科書」的理想完全脫離現實需要，又指教育局沒有就通識教科書建立行之有效的審查機制，「導致教科書内容陷入無監管狀態。」基金會建議， 政府有必要公布教材審查準則，同時把審查範圍擴大至教科書附帶的補充材料。

有39%的教師表示，會以社交媒體作為主要教學材料之一，基金會批評，該做法將嚴重影響教材的真確性及中立性。基金會認為 ，要求當局審核所有網上資料並不現實，但建議政府匯編網上指南，推薦可用的電子教材和補充材料，並定時審閲，支援教師引導學生分辨事實與意見，培養邏輯思考。

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報告指，由於通識科評核屬開放性作答，稱「評改涉及主觀判斷，難以客觀並細緻地將學生劃分為七個等級。」調查結果顯示，約97%受訪教師認為，語文能力較佳的學生在通識科享有優勢，就此基金會認為，當局可考慮只列出合格或不合格兩個評分等級，作為大學聯招（JUPAS）的基本要求，並加入寫作以外的其他考評模式。

基金會續指，課程及評估有賴教育局、課程發展議會及考評局之間多方委員會的協調，建議政府可重新審視委員會的組成及反饋機制，加強兩者之間的協作，「確保課程及評估的發展目標一致，避免由考評反過來主導課程發展。」

香港公開大學校長黃玉山形容，通識科對比當年的理想是「異化、偏離目標、越走越遠」。他引述研究報告數據指，逾七成教師會利用報刊內容作教材，但他認為部分報道偏頗，甚至屬於煽情或虛構，「不能當作事實。」他表示，作為教育工作者須反思，又認為將該科命名為「通識教育Liberal Studies」並不合適，建議應改稱「綜合教育學科Integrated Studies」。